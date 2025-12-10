Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de 140 habitantes: "Menú del día por 13 euros"

Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Y ahora, en pleno periodo de cenas navideñas, toca buscar un buen lugar donde celebrar los reencuentros familiares, los cierres de ciclo y otras ocasiones especiales.

Para los vecinos de Pontevedra y alrededores, hay un sitio que realmente merece la pena, tanto por su precio como por la calidad de sus productos. "La comida está espectacular y en abundancia hasta decir basta", aseguran quienes lo han descubierto.

Menú del día económico y gran variedad de platos a la carta

Si hay una parada gastronómica (casi) obligatoria en Pontevedra, esa es el restaurante O Castiñeiro. Situado en Pedre, un pequeño pueblo de 140 habitantes, esta casa de comidas se ha ganado una sólida reputación gracias a su cocina casera y de calidad.

O Castiñeiro es un restaurante de renombre con una variedad de exquisiteces culinarias, elaboradas con ingredientes frescos y sabores auténticos. Destaca su menú del día, con un precio de 13 euros por persona y tres primeros y tres segundos a elegir.

Además, el restaurante ofrece una amplia selección de platos para picar o compartir, con precios que van desde los 3,50 hasta los 16 euros. Entre las opciones disponibles se encuentran mejillones al vapor, croquetas de jamón, zorza con patata, caldo gallego u oreja a la gallega.

Zona de bar O Castiñeiro

El éxito de O Castiñeiro queda reflejado en las más de 300 reseñas en Google. "Viajamos con nuestras perritas y no nos pusieron pega para que pudiéramos comer allí. Comida casera buenísima y el trato excelente. Repetiremos seguro", dice Isabel.

Santiago, por su parte, comenta lo siguiente: "Ya había estado en otras ocasiones para una comida rápida. Cocinan muy bien y apetitoso. Intentan adaptarse a lo que se necesita y aportan soluciones. Del precio no puedo hablar porque me invitaron, pero no debió ser caro".

Para quienes necesiten descansar, O Castiñeiro cuenta con una zona de alojamiento con habitaciones equipadas con modernas comodidades, como televisores de pantalla plana, acceso Wi-Fi de alta velocidad y escritorios ergonómicos.

A orillas del río Lérez, el restaurante se encuentra cerca de los principales lugares turísticos de la zona, un lugar perfecto para descubrir la belleza de la región. Está a 30 minutos en coche de Pontevedra, siendo la ruta más rápida y cómoda la carretera que conecta con Ourense (N-541).