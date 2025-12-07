Dónde comer en el área de Vigo y Pontevedra, según el camarero Martín González.

El mejor camarero de la provincia de Pontevedra según Feprotur, la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, es de Ponteareas y tiene, apenas, 21 años. Sin embargo, pese a su juventud, Martín González sabe lo que es el trabajo duro, llevar una bandeja con corrección y volcarse en que el trabajo en una sala funcione.

Hijo de hosteleros, es uno de esos ejemplos en los que la profesión se hereda, aunque, en su caso propio, por gusto. Para él, la actitud de un camarero lo es todo, prácticamente el 70% de la experiencia de un comensal.

Esto es algo que él mismo valora a la hora de elegir sus restaurantes y locales de ocio en la provincia, que son los que detalla a continuación.

Dónde desayunar

The Xester - Rúa Laredo, 10, 36449 As Neves, Pontevedra

Ubicado en As Neves, este local pet friendly de reciente apertura que ofrece "café, calma y buen rollo" es el favorito de Martín para desayunar. Destaca la manera en la que elaboran el café y el hecho de que su bollería sea artesanal.

Para el hostelero, la política de comunicación de este local es un acierto: "Nos dan mil vueltas al resto", remarca.

Dónde tomar el vermú

Catavento Garden Gastro (antigua Xanela) - Barrio de las Cachadas, Carretera a Mondariz, Km 0,5, 36860 Ponteareas, Pontevedra

Se trata de la antigua Xanela, tal y como indica el hostelero, quien destaca lo especial de este enclave: "Es un sitio muy chulo para tomarte un vermú y algo antes de comer", asegura. "Es muy bonito, la verdad. Hay un molino viejo y es muy especial. Además son compañeros y hay que tirar para lo nuestro", anota.

Dónde comer

Asador Yambo - 36860 Ponteareas, Pontevedra

"Si se puede, ahora tiro para casa", dice el hostelero en alusión al restaurante familiar. Se trata de un asador que abrió sus puertas en 2004. Su especialidad son las carnes y pescados a la brasa. Además, es un lugar habitual para la celebración de eventos y cenas grupales en la localidad de Ponteareas.

"Estamos muy cerquita del Puente Romano, un enclave histórico de Ponteareas", remarca. "Quiero destacar, sobre todo, nuestra parrilla. Especialmente, nuestro bacalao a la brasa, que creo que es lo mejor que te puedes encontrar en todo Ponteareas y parte de Vigo", añade.

Dónde merendar

A Maquía - Rúa Antonio Palacios, 20, 36400 O Porriño, Pontevedra

Este local se encuentra en O Porriño y, tal y como remarca Martín, ofrecen una pastelería que es "buenísima" y "de muy buena calidad". También destaca, el camarero, lo "acogedor" que es este local.

Dónde cenar

De tapa en cepa - R. do Ecuador, 18, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

Para cenar, el camarero ponteareano recomienda De tapa en cepa, un lugar "perfecto", a su juicio: "El servicio es impecable, la comida, también", asegura. "Lo recomendaría tanto para una cena formal, como informal", añade.

Dónde tomar la primera copa

Cepas vellas - Rúa Teófilo Llorente, 29, 36202 Vigo, Pontevedra

Para tomar una primera copa, Martín González se iría a Cepas vellas, un proyecto recientemente inaugurado en la ciudad olívica y centrado, especialmente, en catas de vino. "Ahora van a abrir una coctelería que pinta muy bien", augura.

Se trata de un local que aúna vinos de autor, una selección de grandes añadas y experiencias gastronómicas.