Vanetta inaugurará una Pop-up de "sabor, diversión y experiencias" veganas

La Pop-up Vanetta llegará este viernes al Centro Comercial Travesía para celebrar "Los viernes con V de Vanetta", una iniciativa dedicada a la gastronomía plant-based (basada en alimentos de origen vegetal) en la que los visitantes podrán disfrutar mediante el sabor y las experiencias veganas.

Además, esta iniciativa contará con la "Ruleta de la Suerte Vanetta", en la que cada visitante podrá probar suerte y obtener algún premio.

Según los promotores de la iniciativa, esta tienda temporal será un espacio cercano, festivo y diseñado para sorprender al público desde el primer día. La ruleta ofrecerá desde descuentos y degustaciones, hasta productos exclusivos y pequeños premios vinculados al universo Vanetta, reforzando la idea de que cada viernes será una celebración gastronómica y experiencial.

Esta experiencia no terminará el mismo viernes, ya que el sábado, día 29 de noviembre, a las 12:00 horas, la programación continuará por medio de la creadora de contenido y chef especializada en cocina vegetal @patrimediolimon. Preparará en directo una fondue de queso vegano con espirales crujientes de seitán estilo lomo adobado Vanetta. Una propuesta para mostrarle al público, que podrá asistir previa inscripción, cómo la cocina 100% vegetal "puede ser creativa, sabrosa y reconfortante sin renunciar a la tradición culinaria".

Durante las próximas semanas, el Pop-up Vanetta seguirá activo los viernes y sábados con nuevas actividades, talleres y demostraciones que dinamizarán el centro comercial y acercarán aún más la cocina vegetal al público general.