El mejor camarero de la provincia de Pontevedra es de Ponteareas y se llama Martín González

Martín González, a la izquierda, y el grupo de participantes en el concurso, a la derecha. Cedida

Martín González, camarero natural de Ponteareas, se ha alzado con la victoria en el concurso "Desafío en sala/barra", organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra -Feprotur-. El ponteareano se ha impuesto al vigués Aarón Duarte, que quedó en segunda posición, y a Xabier Troitiño, de Marín, quien cerró el podio.

González, el flamante ganador de esta iniciativa, manifestaba este pasado martes que, concursos como este "dignifican el trabajo en sala ya que a día de hoy se está perdiendo un poco la profesión".

Durante el concurso, los participantes tuvieron que enfrentarse a cinco pruebas: preparar una mesa y una comanda, servir un vino, tirar una caña, preparar café y preparar un cóctel ante la atenta mirada de un jurado profesional. Las pruebas valoraban la destreza, rapidez, agilidad, atención, técnica y habilidades comunicativas de los concursantes.

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Feprotur, organizadora del concurso, pretendió, con este evento, poner en valor a unos profesionales "imprescindibles" en el turismo. "En el sector hay un serio problema para encontrar camareros cuando se trata de un trabajo que te convierte en un prescriptor de tu ciudad o tu pueblo. Son un eslabón fundamental en la hostelería", explicó César Sánchez-Ballesteros, presidente de Feprotur.

Desafío en Sala contó con el apoyo de Hostelería de Vigo, Apemer e Island Club, así como con la colaboración de Havana Club, Salzillo, Petroni, HGA, Altos de Torona, Mahou y Coca-Cola.