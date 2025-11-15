Benigno (76), abuelo cocinero, sobre los chocos en su tinta: "De media necesitan unos 30-40 minutos de cocción"

Receta del gallego Benigno Campos de un guiso de chocos en su tinta con patatas 'Larpeiros Social Club' en AGalega y cultura.gal

Total: 50 min

Comensales: 9

El programa de 'Larpeiros' de la TVG ha ofrecido miles y miles de recetas a todos los gallegos durante años. Benigno y Lola, siempre con su tono cercano, son de la vieja escuela, de esa que considera que la cocina no es una ciencia exacta, sino que la olla te pide lo que necesita en cada momento, y que xa ti vas vendo las cantidades que se deben echar.

Una de estas recetas que está disponible en la aplicación y web de AGalega, en el programa Larpeiros Social Club, es un plato increíble de chocos en su tinta con patatas y tirabeques, un manjar que Benigno ha hecho acompañado de Lola para 9 comensales que han quedado alucinados con el sabor y el olor que desprendía.

Chocos en su tinta con patatas y tirabeques

Benigno se propuso preparar su emblemático plato de chocos en su tinta con patatas y tirabeques para un total de 9 personas, que no es ninguna broma. Siguiendo sus pasos, lo primero que hay que hacer es cortar los chocos frescos, que en esta ocasión eran de la Ensenada de San Simón, en trozos ni muy grandes ni muy pequeños.

En total, "los chocos de media necesitan unos 30-40 minutos de cocción", afirman en el programa.

Antes de empezar, ya lo dejaba muy claro: "La tinta es una maravilla. Le da color y sabor. Solo se puede utilizar cuando el choco está fresco; si el choco está congelado, la tinta no vale".

Calentó un buen fondo de aceite de oliva virgen extra en la olla y, cuando estuvo a punto, salteó los chocos hasta que empezaron a dorarse. Según cuenta, "el choco tiene que cambiar de color; una vez que cambie, se le añade la cebolla y el ajo machacado con perejil y sal".

Guiso de chocos en su tinta con patatas 'Larpeiros Social Club' en AGalega

10 minutos después de haber añadido la cebolla y el machacado, se le echa un chorro de vino blanco y un poco de agua para comenzar a formar el caldo. Después, se debe tapar y dejar cocer unos 5 minutos aproximadamente. Cuando los chocos están a media cocción, se le incorporan las patatas peladas y cortadas en trozos medianos, y un poco más de agua.

En el momento en que el guiso rompió a hervir, incorporó tres bolsas de tinta fresca, suficiente para el contenido de la olla.

Bolsa de tinta fresca del choco 'Larpeiros Social Club' en AGalega

Finalmente, cuando las patatas estuvieron casi listas, agregó los tirabeques, que necesitaban poco tiempo: 7 u 8 minutos, y el plato quedó perfecto.