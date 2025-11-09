Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Galicia: simula una Aldea Hobbit

Situado a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, Fogar de Breogán se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la trilogía de El hobbit, pues simula una aldea típica del mundo de fantasía creado por J. R. R. Tolkien.

Fogar de Breogán no solo es un restaurante, sino: una verdadera puerta de entrada a la Comarca, un lugar rodeado de colinas y valles, en el que se asientan las familias hobbit. ¿Quieres saber cómo se siente comer allí?

Simula una Aldea Hobbit

Uno de los comedores de Fogar de Breogán (Cedida).

Si por algo destaca Galicia, aparte de por sus paisajes o playas, es por su gastronomía. La cocina gallega destaca por la abundancia de pescado y marisco, las carnes de calidad y sus dulces, como la tarta de Santiago.

Precisamente, a 50 kilómetros de la capital gallega, en O Seixo, se encuentra uno de los restaurantes más singulares y admirados de la zona. Se trata de Fogar de Breogán, un establecimiento especializado en carnes a la brasa, que además ofrece servicio de alojamiento y piscina exterior.

El restaurante, que recuerda a las casas de los hobbits de El Señor de los Anillos, ocupa el lugar de una parrilla en la que en 2020 sufrió un grave incendio que calcinó el local de Carlos Cuñarro.

El exterior es realmente sorprendente, pero el interior no se queda atrás: los comedores están ambientados en el rural gallego, diseñados con madera de castaño y piedra, creando un entorno cálido y auténtico.

Entre las delicias que ofrece, uno de los grandes protagonistas de la carta es el chuletón a la brasa, preparado de forma meticulosa para resaltar el sabor del producto. Asimismo, merece una mención especial la croca, la picaña y, por supuesto, el raxo.

Fogar de Breogán también dispone de una sección de menús que ofrece al comensal cuatro opciones distintas, con precios entre 18 y 25 euros. El menú incluye una bebida, patatas y ensalada, postre, café y chupito.

Las valoraciones, en su gran mayoría, son positivas: "Excelente comida, lo mejor de Galicia. Todo casero. Churrasco exquisito. Personal amable y atento. El sitio es precioso y espectacularmente bonito, todo delicioso", destaca Marcos.

Por su parte, Irina adjunta el siguiente comentario: "Un restaurante gallego tradicional con mucho encanto. Como peregrina en el Camino de Santiago, fue un verdadero placer disfrutar de una comida tan auténtica y reconfortante. Todo estaba delicioso y preparado con productos frescos".

Los comensales que deseen descansar podrán hacerlo en el hotel del restaurante, que cuenta con habitaciones ambientadas en el mundo Hobbit, equipadas con todas las comodidades: televisor, baño privado, calefacción y piscina exterior para los días de sol.

Cómo llegar

Fogar do Breogán se encuentra en el lugar de O Seixo, en Santiso (Pontevedra). Desde Santiago de Compostela, la ruta más rápida y fácil es por la AP-53, con una duración estimada de viaje de 37 minutos. Las coordenadas GPS son: 42.691612,-8.162418,15.