El restaurante de un pueblo de Galicia donde comer hasta reventar: "Comida casera buenísima"

Un restaurante con camiones aparcados en la puerta es garantía de buen comer. Siempre ha sido así. Estos profesionales conocen a la perfección los mejores lugares para recargar energías sin salir de la ruta, ya sea por recomendaciones de otros compañeros o por experiencia propia.

Los viajes en carretera suelen despertar el apetito, y la guía Camionero Recomienda recopila los establecimientos más destacados para comer bien y a buen precio. En Galicia, por ejemplo, se encuentra Os do Resero, en A Cañiza (Pontevedra).

Menú del día por 14 euros (13 sin postre)

Os do Resero es considerado un templo del buen comer debido a la relación calidad-precio de sus productos y la diversidad de su gastronomía, que abarca desde platos tradicionales como el pulpo á feira hasta preparaciones más sencillas como un bocadillo de jamón.

Comer mucho y bien por poco dinero aún es posible en Os do Resero. Situado en autovía de las Rías Baixas, el restaurante se divide en dos espacios: una zona con terraza ideal para tapear, disfrutar de bocadillos o platos rápidos, y otra más amplia pensada para quienes prefieren comer a la carta.

Restaurante Os do Resero Os do Resero (Web)

Os do Resero apuesta por una carta sencilla pero infalible. Entre sus especialidades destacan el churrasco mixto, la sopa de carne, los chipirones, los calamares rebozados o la oreja cocida, platos clásicos de la cocina gallega elaborados con buen producto.

Os do Resero ofrece un menú del día con una excelente relación calidad-precio: 14 euros con postre y 13 euros sin postre. Para los viajeros con poco tiempo de margen para comer, el restaurante cuenta con una sección de bocadillos, en la que el jamón se convierte en el protagonista indiscutible.

Y no es de extrañar: el jamón de A Cañiza es uno de los mejores de Galicia. En esta localidad se domina el arte de la salazón para conservar la carne. De hecho, desde hace años, era muy común que se realizase la matanza y que se curasen los jamones para consumo propio.

Os do Resero es un mucho más que el establecimiento favorito de los camioneros: también ofrece un lugar de descanso para todo tipo de visitantes, gracias a su antigua casa de labranza restaurada, que combina el encanto rústico con comodidades modernas.

Además, Os do Resero cuenta con una pequeña (pero completa) tienda con artículos de elaboración propia. "Podrás llevarte un menú de calidad completo, empezando por unos ricos entrantes y terminando con un buen postre, y sin olvidar el vino", indican en su página web.