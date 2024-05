Dónde comer este verano en Galicia, según la chef ourensana Begoña Vázquez

Begoña Vázquez Gago (A Trepa, Riós, Ourense. 1986) recibió este 2024 el Premio Cociñeiro Galego, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este reconocimiento en el marco del Galicia Fórum Gastronómico, bianual. Es incapaz de recordar cuándo comenzó a cocinar: "Yo pienso que, desde los ocho años, ya lo hacía", asegura. Hoy en día, la chef dirige dos restaurantes: O Regueiro da Cova, en Verín, y la Taberna Sousón, en Monterrei.

La ourensana afirma sentirse "muy bien" ante el último reconocimiento a sus años de trabajo al mando de los fogones. También, algo sorprendida: "No me lo esperaba para nada", confiesa. "Tuve mucho apoyo por parte del sector gastronómico femenino de Galicia y para mí es algo muy importante. Cada vez que miro el premio allí en la estantería pienso que algo haré bien", añade, todavía emocionada.

Entre otros aspectos, los responsables de otorgar el premio valoraron el carácter sostenible del establecimiento hostelero, el trabajo realizado junto a pequeños productores y el tener, en definitiva, una filosofía de "kilómetro cero". "Cualquiera de mis compañeros -se refiere a los chefs de otros restaurantes- sería merecedor de este reconocimiento", sugiere.

La ourensana admite que, en más de una ocasión, le han preguntado si la profesión de chef lleva etiqueta de hombre, pero ella tiene su propia teoría y tiene que ver con las dificultades que tienen muchas mujeres en este sector para poder conciliar: "La conciliación de la que se habla se puede hacer en un trabajo que sea de mañana, por ejemplo. Pero, en este caso, en el momento en el que empiezas a tener hijos es más complicado", opina Begoña. "Nosotros muchas veces trabajamos de noche, tenemos que salir a eventos... Yo tengo mucha ayuda familiar, si no sería imposible", añade la ourensana, que confiesa que siempre quiso ser cocinera: "Nunca tuve otra aspiración más que ser cocinera. Creo que desde los ocho años ya cocinaba en casa. Me encanta la pastelería y siempre me gustaron los trabajos manuales", anota.

Cinco recomendaciones para gozar de un verano gastronómico en Galicia

En O Regueiro da Cova -Rúa da Alameda, 21, 32600 Verín- presentan una cocina basada en productos "kilómetro cero, ecológicos y de primera calidad". Además, las carnes son proporcionadas por Biocoop Verín, una cooperativa en ecológico de recuperación de razas autóctonas en peligro de extinción.

El restaurante ofrece la posibilidad de decantarse por uno de sus dos menús degustación: Uno de ocho pases y, un segundo, de 12. "Me considero bastante creativa y me gusta experimentar con la cocina de otras zonas. Podemos jugar con los ingredientes que tenemos aquí en Galicia y mezclarlos con otras cocinas, aunque no podemos perder el arraigo que tenemos con nuestra comida tradicional", explica.

Además, la chef ourensana recomienda otros cinco restaurantes para disfrutar este verano recorriendo Galicia:

O Secadeiro (Outes - A Coruña)

Lugar de Banzas, 18, 15237 Banzas, A Coruña

Ubicado en la Serra de Outes (Noia), la chef lo destaca como un lugar basado en la cocina vegetal que "guarda la tradición". Y es que en este restaurante, los productos van de la tierra a la mesa, pues atesoran su propio huerto -su lema es "Nuestra huerta, nuestro tesoro"-.

En O Secadeiro proporcionan dos menús degustación, aunque, sin duda, la chef lo tendría claro si tuviera que quedarse con un sabor: Sería el lemonpie que se encuentra en la carta.

O Beiramar (O Grove)

Percebes del Restaurante Beiramar. Web Restaurante Beiramar

Av. de Beiramar, 30, 36980 O Grove, Pontevedra

En este caso, Begoña Vázquez habla de un restaurante "de producto" y "tradición" que se basa en la cocina marinera: "Si te quieres comer unas buenas almejas, ostras y un arroz con bogavante, perfecto, lo vas a encontrar", afirma.

La ourensana sugiere, en este caso, los percebes, camarones y cigalas cocidas -sin desmerecer tampoco el pescado- como una apuesta segura para acertar siempre en esta experiencia.

Millo (A Coruña)

R. Cordelería, 7, 15003 A Coruña, La Coruña

Begoña asegura que, en este restaurante, la línea de trabajo es muy similar a la que se sigue en su local verinés. Aquí, la cocinera ourensana se decanta por una recomendación muy puntual: El bacalao, "porque lo clavan".

Tampoco deja atrás otras opciones que trascienden a la comida más tradicional, por ejemplo, los tagliatelle caseros con tartar de ternera, que califica, sencillamente, "espectaculares".

El Oviedo (Ribadeo)

Un plato del restaurante El Oviedo Web Restaurante

Rúa Amando Pérez, 5, 27700 Ribadeo, Lugo

Se trata de un restaurante de pequeñas dimensiones pero muy acogedor y especial, que se nutre, del mismo modo, con productos de proximidad.

En este local lucense, los chefs experimentan la fusión con la cocina japonesa. Además, trabajan frecuentemente con productos del mar como el bonito de Burela y con merluza de pincho.

A Viaxe (Santiago)

Praza do Matadoiro, 3, baixo, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña

Tal y como relata Begoña, sus responsables son naturales de Perú y proponen en la capital gallega un viaje por la cocina de infinidad de países. "Al ir a este restaurante te da la sensación de que recorres un montón de sitios", cuenta la chef ourensana.

Concretamente, la experiencia se basa en la mezcla de cocinas, sin dejar de lado el producto gallego, pues aquí también se trabaja con ingredientes como el tomate negro de Santiago. "Es algo diferente, algo fresco", concluye la cocinera.