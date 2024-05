Seis planes para disfrutar a lo grande en Vigo el primer fin de semana de junio

Los últimos días de mayo llegan a Vigo con un intenso regusto a verano. Los termómetros se dispararán hasta los 25 grados, el sol brillará en la ciudad y la agenda de ocio y cultura comenzará a engrosarse, adoptando cada vez más el ritmo de los meses estivales, cuando los planes abundan más que nunca y nadie quiere quedarse en casa durante el fin de semana.

Así, damos la bienvenida al mes de junio con una intensa -a la par que variada-programación, en la que tienen cabida festividades populares como la Feira da Cerexa, eventos de artesanía y cultura como el Verbena Market y shows de reputados humoristas, como Dani Rovira.

Exponer todas las opciones es casi imposible, así que desde Treintayseis hemos seleccionado seis propuestas variopintas para pasarlo en grande este primer fin de semana de junio.

Banda á Feira

Este viernes arranca en Vigo la feria para amantes del cómic 'Banda á Feira', promovido por la Asociación de Vecinos de O Calvario, que se podrá visitar en dicho barrio hasta el domingo 2 de junio. Durante estos tres días de intensa actividad habrá charlas con profesionales del cómic, talleres y sesiones de firmas.

Concretamente, el 31 de mayo se podrá disfrutar del mercadillo de autoedición y comic en la peatonal del Calvario de 17:00 a 20:00 horas, además del encuentro con el artista Josep Homs a las 17:30 horas y su posterior firma de libros, acompañado con los autores locales Lucía Cid, José Malvárez, Bea Gregores, Anémona de Rio, Damián Gómez y Alba Míguez.

Al día siguiente, sábado 1 de junio, el mercadillo comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 20:00 horas. Durante la mañana habrá un encuentro profesional con Javi Rey (10:30 horas, en Avenida de Martínez Garrido, 12), presentación del Galician Freaky Film Festival (12:15 horas), taller de Kame Cómic (12:15 horas) y presentación de Miguel Fernández (12:30 horas).

El sábado por la tarde tendrá lugar una charla de la viguesa Alicia Jaraba (17:30 horas), otra sesión de taller de cómic (18:30 horas) y firma de libros junto a Jaraba, Javi Rey y otros artistas: Jorge Campos, Miguel Fernández, Pablo Prado, David Braña, Víctor L. Pinel y Alba Chan y Ene.

Ya el domingo, el mercadillo estará disponible hasta las 15:00 horas y habrá otras actividades a lo largo de la mañana como la charla con Pau (11:00 horas), el taller de Kame Cómic (12:00 horas) y la sesión de firmas de Pau junto a Manuel Veiga, Pablo Carreiro, Anxel con X, Paula Cheshire e Iria Aldegunde.

Concierto de Nadie González

El viernes por la noche hay una cita con el rap vigués de pura cepa en la sala Doppler, en el barrio de Churruca. La artista Nadie González presentará su recién estrenado disco noctiluca scintillans, que contiene ocho canciones inéditas. Durante la velada también subirán al escenario las intérpretes Temible Olivina y Solinho. El concierto comenzará a las 21:00 horas y las entradas anticipadas cuestan 7 euros (más gastos de gestión) y 10 en taquilla.

Verbena Market en el Casco Vello

La Praza do Abanico y la calle San Sebastián, en pleno Casco Vello Alto, acogerá este sábado 1 de junio la tercera edición de 'Isto é a casa da collona', evento organizado por Verbena Market y la asociación de vecinos del barrio con el objetivo de dar a conocer nuevos artistas emergentes y generar un espacio encuentro para la ciudadanía plagado de buen rollo.

Los ingredientes de la jornada son: mercadillo, música en directo, animación, comida y bebida. No suena nada mal, ¿verdad? El evento arrancará a las 12:00 horas con la apertura de los puestos de artesanía, que estarán disponibles hasta las 20:00 horas. A las 12:30 horas, habrá un cuentacuentos familiar de la mano de Brais das Hortas y de 14:00 a 15:30 horas, la artista ARiMagritte presentará su show 'Oráculo'. Ya por la tarde, Covalainerrrr DJ amenizará la Praza do Abanico de 18:00 a 20:00 horas.

Con el objetivo de promover los negocios locales del Casco Vello Alto, durante el sábado habrá una jornada de puertas abiertas para conocer de primera mano el estudio de artesanía Blaurtopias, el taller de cerámica Rabuda, el taller de ecoprint Flores de Greta, la escuela de magia Magia en la Manga y la asociación cultural Évame Oroza.

Feira da Cereixa

Festa da Cereixa.

Una cita para probar las primeras cerezas de la temporada y disfrutar de música folk y actividades lúdicas al aire libre. Si te suena apetecible este plan, sigue leyendo, porque es una realidad este fin de semana en la parroquia viguesa de Beade. La XXXVII Feira da Cereixa comenzará el 1 de junio a las 18:00 horas con la misa ofrenda da cereixa cantada por la masa coral del CSCR de Beade; una hora después, tendrá lugar el Festival de Baile Moderno, en el que participarán diversas agrupaciones de Vigo.

El sábado a partir de las 20:30 horas se podrá asistir al Encontro Folclórico y presenciar las actuaciones del Grupo de Baile Galego Semente da Arte Galega do C.S.C.R de Beade, el Grupo de Gaitas Arume do C.S.C.R. de Beade, el Grupo de Pandereteiras A Volta do Demo do C.S.C.R de Beade, la Agrupación Folclórica Lembranzas Galegas y la Asociación Vecinal Socio Cultural e Deportiva O Freixo.

El domingo continuarán las celebraciones desde las 11:00 horas con el pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores Ría de Vigo del CSCR de Beade y la degustación gratuita de cerezas. A las 12:00 horas actuará la Orquesta Kv2211 y después se encargará de leer el pregón de la fiesta Uxío Couto.

Para cerrar la Feira da Cerexa, por la tarde del domingo tendrá lugar el Concurso de Lanzamento de Carabuña (17:00 horas) y el espectáculo teatral familiar de la compañía Ártica (18:45 horas). El fin de fiesta irá de la mano del grupo Batea.

Monólogo de Dani Rovira

Dani Rovira. cedida

Uno de los humoristas más queridos de España, actor (y protagonista de la archiconocida película Ocho apellidos vascos) y firme defensor de los derechos de los animales, pasará tres días en la ciudad olívica dispuesto a hacer reír a centenares de espectadores. Hablamos efectivamente de Dani Rovira, que tiene programadas tres sesiones los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el Teatro Afundación.

Después de sus espectáculos "¿Quieres Salir Conmigo?" y "Odio", girados durante años por España y emitidos en diferentes plataformas televisivas, el malagueño vuelve con "Vale la Pena", un espectáculo unipersonal de stand up comedy que arrancará caracajadas hablando de conceptos muy opuestos, como el duelo o la pena.

Las entradas están disponibles desde 19 euros en la página de ATaquilla.

Obra de teatro familiar 'O mundo está roto pero pódese camiñar'

Obra de teatro este domingo en Afundación.

El domingo por la mañana hay un plan para toda la familia en el Teatro A Fundación, la obra O mundo está roto pero pódese camiñar, "la memoria del relato de una reconciliación, con la vida y con su padre, de una niña de diez años herida por una pérdida traumática".

La función es a las 12:00 horas y para asistir no hay que pagar entrada, sino aportar alimentos no perecederos para donar al Banco de Alimentos. A pesar de ello, es necesario reservar plaza a través del siguiente enlace.