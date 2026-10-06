Gran churrascada ideal para visitar el 11 de octubre con un menú a 25 euros en esta parroquia de 595 habitantes

Una churrascada en Galicia es sinónimo de pasar un día genial en compañía de amigos y familiares, alrededor de una buena parrilla mientras os contáis vuestra vida, os echáis unas risas y disfrutáis el buen ambiente que se crea. Por eso, aprovechar la oportunidad de disfrutar de una fiesta gastronómica en la que el churrasco es el gran protagonista es algo que no te puedes perder.

En este contexto, el próximo 11 de octubre, la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra), celebrará una gran churrascada con un menú a súper buen precio del que saldrás a reventar y con el que disfrutar de la tradición de una auténtica churrascada gallega.

Come a reventar por 25 euros

La parroquia de Padróns, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, ya lo tiene todo listo para disfrutar de una jornada gastronómica con una estupenda churrascada que se celebrará el próximo 11 de octubre a partir de las 14:00 horas.

Es una oportunidad genial para juntarte con tus amigos, familiares y vecinos de la parroquia y disfrutar en buena compañía de esta cita gastronómica.

La celebración está organizada por la Comisión de Festas de Padróns 2027, que ha preparado un completo menú por un precio de 25 euros por persona. Estará compuesto por empanada de chocos, churrasco, pollo a la brasa y criollo, además de pan, postre y café. Sin duda, una comida espectacular con la que, seguro, acabarás a reventar.

Al finalizar la comida se llevará a cabo la entrega de obsequios a las personas más mayores de Padróns, un pequeño homenaje con el que se pretende reconocer y poner en valor a los vecinos de mayor edad de la parroquia.

Si te interesa disfrutar de esta cita gastronómica puedes hacer tu reserva llamando a cualquiera de los dos números de teléfono que aparecen en el cartel de la fiesta. Así que ya lo sabes, pásate por Padróns y disfruta de este xantar popular gallego al máximo.