Gran fiesta de la cerveza con callos a 1 euro en este pueblo de 500 habitantes el próximo 11 de octubre

La víspera del Día de la Fiesta Nacional llega a la comarca de Pontevedra con un plan perfecto para los amantes de la gastronomía tradicional gallega.

La parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade, ultima los preparativos para su gran Fiesta de la Cerveza, una cita que combinará ambiente festivo con algunas de las delicias más populares de nuestra gastronomía.

Así será la Fiesta de la Cerveza

Cervezas iStock

La Fiesta de la Cerveza tendrá lugar el próximo 11 de octubre, una jornada en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de este líquido dorado y reponer fuerza con una variada propuesta gastronómica que incluirá callos, pinchos morunos y choripán.

La celebración arrancará a las 13:00 horas con una misa solemne y posterior procesión, a la que le seguirá una animada sesión vermú a cargo del grupo de música tradicional gallego Trazantes de Tenorio.

A partir de las 18:00 horas, la charanga Los Satones pondrá la música a la jornada, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de diferentes actividades y de hinchables.

A lo largo de la celebración, los asistentes podrán degustar cerveza por 2 euros, tapa de callos por 1 euro, pincho moruno por 3 euros y choripán. Y ya por la noche, la orquesta La Ocaband y el DJ Jorge Álvarez sacarán a bailar a los vecinos de Viascón con su música.

En el marco de las fiestas en honor de la Virxen da Saúde, la parroquia de Viascón vivirá una animado domingo en la víspera del Día de la Fiesta Nacional. El 12 de octubre, que este año coincide en lunes, será festivo en toda España y permitirá disfrutar sin prisas de la Fiesta de la Cerveza.

La jornada se estructurará de la siguiente forma: por la mañana, los asistentes podrán asistir a la misa solemne y posterior procesión, antes de la sesión vermú. Por la tarde, los pequeños tendrán hinchables, mientras que los mayores podrán disfrutar de la verbena nocturna.

Además, la gastronomía tendrá un papel protagonista durante todo el día. Estas son algunas de las propuestas que podrás encontrar: