Gran fiesta del marisco hasta el 12 de octubre: mejillones, almejas, pulpo, navajas y más desde 5,50 euros

O Grove (Pontevedra) celebra desde el 1 hasta el 12 de octubre su 63ª Festa do Marisco declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con una amplia programación que incluye degustaciones populares, conciertos, actividades infantiles, regatas y propuestas culturales.

Durante estos doce días no faltarán las propuestas de todos los estilos. La fiesta se inaugura hoy, jueves 1, a las 12:30 horas, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las degustaciones desde bien temprano. Desde ese momento y hasta el 12 de octubre, O Grove será el epicentro del marisco y la fiesta en Galicia.

Festa do marisco de O Grove

Raciónd e arroz en una edición anterior festadomarisco.es

La Festa do Marisco de O Grove se celebra desde el año 1963 con el objetivo de promocionar el marisco gallego, una parte fundamental de la economía del municipio. Es una fiesta anual que celebra la riqueza gastronómica y cultural de las Rías Baixas y, sobre todo, de O Grove.

No hay duda de que esta fiesta ha conseguido trascender a lo gastronómico, ofreciendo una programación súper amplia para todos los públicos y gustos.

"Desde sus inicios ha servido para poner en valor la excelencia de los productos del mar locales, su estacionalidad y su calidad, y para dar a conocer las tradiciones culinarias y culturales de Galicia. La fiesta celebra el marisco no solo como recurso natural, sino también como parte esencial de la identidad gallega", indican desde la propia web de la fiesta.

Habrá raciones de percebes a 21 euros festadomarisco.es

A lo largo de sus más de 60 años la fiesta ha ido creciendo y aumentando su propuesta, incorporando a las populares degustaciones de marisco varias exposiciones, música tradicional y actividades para todas las edades, con el fin de celebrar las costumbres y los valores gallegos.

"Esa combinación de tradición, cultura y gastronomía convierte la Festa do Marisco en una experiencia única, con fama más allá de Galicia", afirman en su web.

Así será la 63ª edición

Este 2026, la Festa do Marisco de O Grove ofrece una combinación espectacular de gastronomía, conciertos en directo y propuestas para los niños, entre otras sorpresas.

La mayor parte de las propuestas para los más pequeños se llevarán a cabo en la Praza de O Corgo, donde disfrutar de actividades y juegos infantiles. Además de los conciertos, también habrá espacio para la música tradicional y baile gallego, además de varias charangas que se encargarán de amenizar las jornadas.

Sin duda, las carpas con las diferentes degustaciones de marisco son el principal atractivo de esta fiesta, donde podrás encontrar propuestas de todo tipo con una gran variedad de mariscos y con precios para todos los bolsillos, con opciones desde 5,50 euros por mejillones al vapor hasta los 21 euros de los percebes.

Los horarios de las carpas de degustación son los siguientes:

De lunes a jueves: de 12:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

Viernes, sábados y domingos: de 11:30 a 17:00 horas y de 19:30 a 23:00 horas

Jueves 1: a partir de las 19:00 horas

Lunes 12: de 11:30 a 17:00 horas

A continuación, te detallamos el listado completo de precios para la 63ª Festa do Marisco en O Grove:

Almejas a la marinera con cazuela de recuerdo: 16 euros

Almejas al natural (6 unidades): 12 euros

Arroz de mariscos con cazuela de recuerdo: 8,50 euros

Berberechos al vapor: 8 euros

Camarón: 20 euros

Croquetas de marisco: 7 euros

Empanada de atún, de mejillones, de pulpo, de maíz y centeno de pulpo con queso, de maíz y centeno de zamburiñas: desde 4,50 a 7 euros

Fideos marineros con cazuela de recuerdo: 8,50 euros

Fideo negro con jibia: 8,50 euros

Mejillones en vinagreta: 6 euros

Mejillones tigre: 7 euros

Mejillones al vapor: 5, 50 euros

Navajas a la plancha: 9 euros

Nécora (unidad): 10 euros

Ostra plana al natural: 10,50 euros

Ostra rizada en salsa vinagreta: 9,50 euros

Percebes: 21 euros

Pulpo á feira con plato de recuerdo: 18,50 euros

Vieira a la gallega (unidad): 6,50 euros

Zamburiñas a la plancha: 9 euros

Pan (2 raciones), 2,20 euros

Respecto a la bebida, puedes decantarte por agua o refrescos. Si prefieres alcohol, tienes varias opciones de cerveza y de vinos, blancos y tintos. Por supuesto, también hay una gran variedad de postres a elegir: filloas, bica gallega, tarta de Santiago (15 euros entera), tartaleta de Santiago, torta artesanal de queso gallego o biquiños, entre otros.

Lista de conciertos de la Festa do Marisco 2026

Vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de bailar y cantar música para todos los gustos y estilos, desde el urbano gallego de 9Louro a la emotiva música de Sés o el indie de Dorian, entre otras posibilidades.