Gran fiesta de los callos y del churrasco el 4 de octubre: raciones a precios populares, también para llevar

El primer fin de semana de octubre viene cargado de muchas fiestas gastronómicas en Galicia, como no podía ser de otra forma. Si algo nos gusta en la comunidad, es disfrutar de una buena comida en compañía de nuestros amigos y familiares y alargar la sobremesa durante horas.

Si vives en Vigo o tienes pensado pasarte por la ciudad el próximo fin de semana estás de enhorabuena, porque el domingo 4 de octubre se celebra en la parroquia de Cabral la segunda edición de su Festa dos Callos, en la que también se podrá degustar una popular churrascada.

Segunda edición de la Festa dos Callos

Tras la buena acogida de la primera edición, celebrada el año pasado, la parroquia de Cabral ya se ha puesto manos a la obra para preparar la segunda entrega de su Festa dos Callos. La cita tendrá lugar en la pista polideportiva cubierta del Centro Cultural y Recreativo de Cabral, por lo que, si llueve, no será un impedimento para disfrutar del día gastronómico.

Los callos a la gallega se preparan de una manera diferente a la de otras zonas de España. Aquí, además del tradicional vientre de ternera y el chorizo, el plato incorpora garbanzos y pata de ternera, ingredientes que aportan una textura y un sabor exquisitos. Todo ello se complementa con su peculiar ajada con pimentón.

El reparto de las raciones comenzará a las 11:00 horas, dando el pistoletazo de salida a un día pensado para disfrutar alrededor de una buena comida gallega en compañía de tus amigos o familiares.

Y para todos aquellos que no sean amantes de los callos, no hay problema ni existen las excusas para quedarse en casa. La organización ofrecerá también churrasco, con su carne de cerdo, de ternera y chorizos criollos, entre otras opciones. Sin duda, una opción ideal para cualquier paladar.

"Os esperamos para disfrutar de nuestra II Fiesta de los Callos, con unos buenos callos y, para quienes prefieran otra opción, ¡también tendremos churrasco!", indican desde la organización en sus redes sociales.