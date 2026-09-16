Gran fiesta de la zorza el 20 de septiembre con música en directo en una parroquia de 204 habitantes

La zorza es uno de los platos más tradicionales de Galicia. Este plato se elabora diferente en función de la zona en la que te encuentres. Mientras que en lugares de A Coruña y Pontevedra se sirven en trozos o tacos de carne de cerdo más grandes, parecidos al raxo, en las provincias de Lugo o de Ourense se sirve como si fuera un picadillo.

Si algo caracteriza a la zorza ese es su particular adobo, elaborado con ajos, vino blanco, orégano y pimentón, que le da ese color rojizo tan característico y su intenso sabor. Sin duda, es una de las recetas más populares en la comunidad, y por eso hay varias fiestas que tienen este plato como protagonista.

La comarca de Vigo está de fiesta

La parroquia de Ventín, en el municipio de Fornelos de Montes, comarca de Vigo, ya lo tiene todo preparado para celebrar una de sus citas gastronómicas más emblemáticas. El próximo 20 de septiembre llega la Festa da Zorza, un evento que este 2026 celebra su vigésima edición con mucha comida, música y buen ambiente.

La Asociación Vecinal de Ventín organiza esta fiesta en colaboración con el concello de Fornelos de Montes y C.Montes de Ventín.

Porque un buen plato de zorza con patatas siempre apetece, y quien diga lo contrario, probablemente mienta o... ¡no es gallego! Esta popular receta es uno de los mayores clásicos de la cocina tradicional gallega y por ello en esta parroquia llevan 20 años haciendo esta fiesta en su honor.

La fiesta contará, además, con música en directo a cargo del Trío Armonía, que pondrá el ritmo necesario para que la sobremesa se alargue, como no podía ser de otra forma, y no haya prisas por marcharse.

Y como en Galicia nunca se sabe qué puede pasar con el tiempo, la organización ha anunciado que, en caso de lluvia, habrá recinto cubierto, por lo que no hay de qué preocuparse. También habrá aparcamiento gratuito para los asistentes, por lo que será posible acercarse en coche sin ningún problema.

Por si fuera poco, esta fiesta también ofrecerá la XIII Concentración de Vespas Clásicas y Lambretta, un atractivo añadido para todos los aficionados a estas motos o para aquellas personas que quieran conocer un poco más a fondo estos vehículos.

No dudes en pasarte por Ventín y disfrutar de un día de mucha comida, música y, sobre todo, buen rollo.