Gran fiesta gastronómica a partir del 4 de septiembre: 20 puestos, zona infantil y música en directo

Habrá actuaciones musicales en directo durante todo el fin de semana Imagen de archivo - Shutterstock

Aunque agosto ya ha llegado a su fin, en Galicia quedan bastantes fiestas gastronómicas para que el mes de septiembre sea más llevadero y la depresión post vacacional se lleve mejor. Vigo tiene varias fronteras abiertas en su programación, además de la XIX Festa do Marisco, entre el 4 y 6 de septiembre se celebrará la primera edición de Sabores del Mundo.

Esta fiesta gastronómica reunirá unos 20 puestos gastronómicos de diferentes países, por lo que aquellas personas que acudan tendrán la oportunidad de descubrir sabores y culturas de distintos rincones del planeta a través de la gastronomía, la música y diversas actividades culturales.

Así será la primera edición de Sabores del Mundo en Vigo

La explanada del Náutico de Vigo acogerá los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 la primera edición de Sabores del Mundo, una cita que combina gastronomía, cultura, música y ocio en un ambiente multicultural.

Bajo el lema "sabores internacionales y ambiente multicultural para viajar sin salir de la ciudad", el evento reunirá 20 puestos de comida con propuestas gastronómicas de diferentes países. Una oportunidad ideal para descubrir nuevos sabores y acercarse a otras culturas sin necesidad de salir de Vigo.

La entrada en el recinto será totalmente gratuita durante las tres jornadas. Además de la oferta gastronómica, Sabores del Mundo contará con una zona infantil, pensada para que los más pequeños también puedan disfrutar de la celebración y se lo pasen en grande.

La programación se completará con actuaciones regionales y música en directo, creando un ambiente festivo y muy musical para que no falte de nada durante todo el fin de semana.

Entre las bebidas disponibles durante los tres días destaca el vino Lingua Loaira, nacido en Santo Estevo de Ribas de Miño, en plena Ribeira Sacra, con opciones de vino tinto y blanco. En cuanto a la cerveza, la bebida oficial de la fiesta será Estrella Damm.

Programación musical

Durante estos tres días de celebración se podrá disfrutar de música en directo con actuaciones llegadas de diferentes rincones del mundo. Además, en los momentos libres, estará DJ Óscar para que el buen rollo no decaiga.

Viernes 4

17:00 horas: Daniel Calá

20:00 horas: Casa de Andalucía

22:00 horas: Bate no cobre Batucada

23:00 horas: Alejandro Jesús

Sábado 5

12:00 horas: Tango en Galicia

17:00 horas: Nandy y Nico. Ítacas Danza

18:00 horas: Capoeira

20:00 horas: Danzas do mundo

21:30 horas: Lindy Hop. Encaixe de ritmo

22:30 horas: Grupo sorpresa

Domingo 6