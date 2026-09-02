La feria del marisco ideal para visitar desde el 4 de septiembre: pulpo a reventar y mucha música

Del viernes 4 al domingo 6 se celebra la Fiesta del Pulpo en el paseo marítimo de esta pequeña isla gallega Shutterstock

Ya ha terminado agosto, el mes de las fiestas por excelencia en Galicia, pero todavía quedan muchas celebraciones gastronómicas en la comunidad para disfrutar de diferentes manjares del mar y de la tierra.

A Illa de Arousa (Pontevedra) no para de celebrar. En agosto disfrutó de la Fiesta Gastronómica de los productos del mar y de la Fiesta Gastronómica de Exaltación de la almeja roja de A Illa de Arousa, y ahora este municipio comienza el mes de septiembre con la Fiesta del Pulpo del 4 al 6 de septiembre.

Pulpo a reventar este fin de semana

A Illa de Arousa se prepara para celebrar, del 4 al 6 de septiembre, la XXVII Festa do Polbo, una de las citas gastronómicas más destacadas de la localidad y una celebración dedicada a uno de los grandes manjares del mar.

Durante tres jornadas, el Paseo Marítimo do Xufre acogerá diferentes puestos donde vecinos y visitantes podrán degustar el pulpo en una gran diversidad de elaboraciones. Entre las propuestas estarán el pulpo a la vinagreta, a la plancha, con habas, en empanada y el tradicional polbo á feira.

También habrá oportunidad de probar el conocido polbo á illa, preparado con una sabrosa salsa a base de cebolla y pimentón, para darle un toque propio a la fiesta.

La celebración contará, además, con el servicio de la tradicional pulpeira de O Carballiño, por lo que puedes estar seguro de que el pulpo contará con una preparación fiel a la tradicional y que su sabor será exquisito.

La Festa do Polbo da Illa de Arousa combinará gastronomía, ambiente festivo y música, con diferentes actuaciones musicales que animarán el Paseo Marítimo do Xufre durante todo el primer fin de semana de septiembre. Si no tenías planes para estos días, pásate por A Illa de Arousa para disfrutar de este producto del mar y contribuir a mantener viva la tradición gastronómica gallega.