Marisco a reventar desde el 21 de agosto en una pequeña isla con degustación de almejas, mejillones, pulpo y más

También habrá atracciones para los más pequeños, todo ello junto al mar en un entorno privilegiado Shutterstock

Las fiestas gastronómicas forman parte de la cultura popular y contribuyen a preservar la identidad de Galicia. Son muchos los municipios gallegos que celebran fiestas dedicadas a algunos de sus productos más representativos, desde los productos del mar, como el marisco o el pulpo, hasta otros platos y manjares típicos de la comunidad.

En este contexto, A Illa de Arousa celebra, a partir del 21 de agosto, el tercer fin de semana gastronómico dedicado a los productos del mar. Se trata de la XXII Festa Gastronómica do Mar, que llega tras el éxito de los dos primeros fines celebrados durante este mes de agosto.

Degustaciones de varios mariscos

Tras la celebración los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de agosto, este fin de semana se podrá disfrutar, por última vez en esta edición, de la gran Festa Gastronómica do Mar de A Illa de Arousa. La cita tendrá lugar en el Porto do Xufre, un lugar privilegiado en el que disfrutar de la gastronomía gallega con el mar como telón de fondo.

"Gastronomía, tradición y un ambiente único para compartir con familia y amigos. ¡Te esperamos!", indican desde Turismo A Illa de Arousa para volver a reunir a los mariscos más representativos de la cocina gallega.

Mejillones, camarones, almejas, berberechos, pulpo, sardinas, zamburiñas, navajas... Una amplia variedad de mariscos disponibles para degustar en un ambiente increíble. Además, la oferta gastronómica se completa con otros platos como paella o tortillas de diferentes ingredientes, así como una selección de postres.

Para disfrutar de la fiesta habrá una carpa cubierta, aunque también habrá mesas en el exterior para quienes prefieran disfrutar de las increíbles vistas del puerto y de la ría de Arousa.

Los más pequeños de la casa también tendrán su espacio, con atracciones pensadas para que puedan divertirse.

Los dos primeros fines de semana han sido todo un éxito de asistencia, por lo que se espera que este último fin de semana vuelva a contar con una gran afluencia de público. Así que ya lo sabes, si quieres disfrutar de algunos de los mejores productos del mar gallegos en un entorno increíble, A Illa de Arousa es lo que necesitas.