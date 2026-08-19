Gran fiesta de la empanada con 50 años de historia, París de Noia y 4 días de celebración a partir del 20 de agosto

Esta fiesta se celebra desde el año 1974 y, además de las degustaciones de empanada, cuenta con un festival de música folk y otro de música rock Shutterstock

Los veranos en Galicia se caracterizan por las numerosas fiestas gastronómicas que se celebran en cientos de municipios a lo largo y ancho de la comunidad. Estas celebraciones forman parte de la tradición e identidad de cada localidad, y muchas de ellas cuentan con décadas de historia.

Un buen ejemplo es la popular Festa da Empanada de Bandeira, en el municipio de Silleda (Pontevedra), declarada Festa de Interese Turístico Nacional. Este año, la celebración alcanza una cifra muy especial: su 50ª edición, que tendrá lugar del jueves 20 al domingo 23 de agosto.

50.ª edición de la Festa da Empanada de Bandeira

"Bandeira despide o agosto arredor dunha icona da gastronomía galega, dende 1974". Así lo indican desde la web oficial de esta popular fiesta, que este año celebra su 50.ª edición de la Festa da Empanada, una de las citas gastronómicas más emblemáticas de Galicia.

Del 20 al 23 de agosto se volverán a reunir gastronomía, música y tradición en honor a este manjar. El programa arranca el jueves 20 con la XIV Ruta da Empanadilla por los bares de Bandeira amenizada por la charanga Os Gominolas, y la celebración de la 24.ª edición del Bandeirock, que contará con la actuación de A Banda no Rock, Rebeliom do Inframundo, Arrhytmia, Loita Amada, Javi Maneiro, Marela y Storrentos.

El viernes 21 habrá juegos tradicionales, el XIII Campeonato de Tiro á Corda y la XXXVI edición del Esmorgafolk con Cantos da Terra, Banda da Loba, De Vacas, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Law, Mediarea y As Estraloqueiras.

La jornada del sábado 22 comienza con la misa y procesión, y un concierto de la Banda de Veteranos de Bandeira. Continuará con un concurso de empanadas, antes de que a las 18:00 horas arranque oficialmente la L Festa da Empanada de Bandeira, presentada por Cristina Collazo y Josito Porto.

La programación incluye la actuación de AC Xiradola, el esperado concurso y el pregón a cargo del humorista y actor Carlos Blanco, además de la tradicional subasta de empanadas a cargo de Pepe Ayude.

Tras la Cea de Peñas amenizada por Leña Verde e Os Atrevidos, la noche tendrá como uno de sus grandes atractivos la verbena con las actuaciones de Olympus y París de Noia, dos de las orquestas más populares de Galicia.

El domingo 23 habrá algunos pasacalles y una misa cantada, además de varios conciertos de diferentes bandas gallegas. A medianoche, se llevará a cabo una gran sesión de fuegos artificiales que será el punto y final a esta 50.ª edición de la Festa da Empanada de Bandeira.