Gran degustación de anguila, verbena con París de Noia y 3 días de fiesta a finales de agosto en este municipio

Una actuación de la París de Noia. Concello de Ferrol.

El municipio de Valga (Pontevedra) ya cuenta los días para la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, una cita gastronómica que busca ensalzar y dar a conocer uno de los pescados más exquisitos del río Ulla.

Este año, la fecha elegida para la gran celebración será el próximo 29 de agosto, aunque el municipio ya ha dado el pistoletazo de salida a la programación paralela, que comenzó el 11 de agosto. Los actos se intensificarán a partir del jueves 27.

Se repartirán 1.000 tapas de anguila en cinco recetas diferentes

El día grande de la Festa da Anguía --declarado de Interés Turístico de Galicia-- tendrá lugar el sábado 29 de agosto, con el Parque Irmáns Dios Mosquera como punto central de las actividades.

Los asistentes podrán degustar 1.000 tapas de anguila en cinco recetas diferentes: cuatro elaboradas por el cocinero Álex Iglesias y la quinta elaborada por el bar O Pontellón, que fue el ganador del primer premio de la última edición de la ruta 'Tapa a Anguía'.

Según informa el Ayuntamiento, este año se multiplicarán las opciones para degustar la anguila, ya que el número de participantes en la celebración será mayor.

Serán un total de trece los establecimientos de hostelería que repartirán tapas gratuitas con las consumiciones. Estas se servirán el sábado 29 de 12:00 a 15.00 horas y de 20:00 a 23:00 horas y el domingo 30 de 12:00 a 15:00 horas.

En cuanto al aguardiente, las personas que se acerquen en la noche del 29 al Parque Irmáns Dios Mosquera podrán adquirir hasta cuatro variedades de cócteles. Y, a medianoche, habrá una gran queimada popular gratuita, con conjuro y espectáculo a cargo de Bruxo Queiman.

Fiesta infantil con hinchables y verbena con París de Noia

Para los más pequeños, durante la tarde del sábado 29 se celebrará una fiesta infantil con hinchables para diferentes edades, talleres y una fiesta de la espuma.

Por otro lado, quienes tengan ganas de fiesta podrán disfrutar de la música con la orquesta París de Noia, que llenará de ambiente Valga.

La agrupación de Noia se subirá al escenario durante la noche, en una jornada que también contará con la actuación de la orquesta Marbella y un espectáculo de fuegos artificiales.

La formación encara así la recta final de su agenda en Valga. Tras esta cita, solo le quedarán otras dos actuaciones para cerrar el mes, en Gondomar y Ferrol, con motivo de sus respectivas fiestas.