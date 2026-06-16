El municipio donde comer el mejor marisco gallego en verano: celebra una fiesta gastronómica con 34 años de historia

El municipio de A Guarda (Pontevedra) ha dado a conocer la programación de su XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, que se desarrollará del 3 al 5 de julio. El evento es ya una cita consolidada como referente gastronómico y turístico de Galicia.

La fiesta volverá a poner en valor la riqueza marinera de Galicia, con una propuesta culinaria súper diversa en la que la langosta es la gran protagonista. La oferta será muy variada y perfecta para todos los públicos, desde mariscos de primera calidad hasta platos tradicionales y recetas populares.

XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira

XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira Cedida

Organizada por el Ayuntamiento de A Guarda, la XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira volverá a poner en valor la riqueza gastronómica y cultural vinculada al mar.

La langosta será el plato especial dentro de una amplia oferta culinaria que incluirá otros mariscos como percebes, nécoras, camarones, cigalas, berberechos, navajas y zamburiñas. Además, se podrán degustar platos tradicionales como empanadas, pulpo a la gallega, mejillones, paella marinera y propuestas más innovadoras brochetas de langostino con rape y verduras, así como una selección de dulces típicos como la rosca de yema, filloas rellenas y tartas tradicionales.

La programación cultural y musical ofrecerá actividades para todos los públicos, con pasacalles, rondallas, grupos tradicionales, conciertos y espectáculos que abarcarán desde la música tradicional gallega hasta el blues gallego y el pop-rock nacional.

La fiesta se completará con propuestas culturales como la exposición al aire libre "José Suárez, vida y obra", dedicada a una figura destacada de la fotografía gallega y española, y las visitas guiadas al Castro de Santa Trega.

Programación completa para todos los públicos

Esta es la programación al completo para festejar esta fiesta gastronómica con opciones para todos los públicos.

Viernes 3 de julio

11:30 horas: Pasacalles a cargo del grupo tradicional de la Tercera Edad

12:00 horas: Apertura de la carpa

20:30 horas: Inauguración oficial de la XXXIV Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira en el exterior de la carpa en el puerto con la intervención del alcalde de A Guarda. A continuación, lectura del pregón a cargo de Tonhito de Poi, cantante y compositor gallego, conocido por ser miembro fundador de Heredeiros da Crus y destaca como comunicador por su carisma. Además, se entregará también la Langosta de Honor 2026

23:00 horas: Concierto de Tonhito de Poi y Os Inconmensurables

00:30 horas: Cierre de la carpa

Sábado 4 de julio

10:30 horas: Pasacalles a cargo de Trebón dos Xidos

11:00 horas: Apertura de la carpa

20:30 horas: Actuación de la Rondalla del CRC Torroso (Mos), con más de 100 integrantes, que realizará un pasacalles por el puerto y actuará delante de la carpa

23:00 horas: Concierto del grupo Eh Sabina!, tributo a Joaquín Sabina

00:30 horas: Cierre de la carpa

Domingo 5 de julio