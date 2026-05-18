Una de las fiestas del vino más emblemáticas de las Rías Baixas celebra 34 años de historia con tres días de fiesta

Queda poco para el verano y con él la multitud de fiestas que se celebran en diferentes municipios de Galicia, muchas de ellas en honor a diversos manjares de la región, como puede ser, entre otras posibilidades, el vino.

En Galicia existen cinco Denominaciones de Origen para sus vinos: Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei y Rías Baixas. En relación a esta última, O Rosal ya ha confirmado la fecha de la que será su XXXIV edición de la Feira do Viño, una de las citas más emblemáticas del verano gallego.

La 34ª edición de la Feira do Viño do Rosal

Feira do Viño do Rosal Cedida

El Concello de O Rosal ya está preparando la que será su XXXIV edición de la Feira do Viño, con una programación que promete no dejar a nadie indiferente. Aunque todavía no se conocen los detalles, sí se sabe qué días se celebrará: será del 17 al 19 de julio en la Praza do Calvario.

Durante los tres días de celebración, la localidad será el mejor escaparate del vino con Denominación de Origen Rías Baixas, acompañado de una programación que contará con la mezcla perfecta de música, cultura y, por supuesto, productos locales.

La alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacó que esta cita "é moito máis que unha feira, é a celebración dunha forma de vida ligada á terra, ao traballo das nosas adegas e á identidade colectiva dun pobo que sabe recoñecer o valor do que produce". También añadió que "cada edición é unha oportunidade para seguir fortalecendo o sector vitivinícola e, ao mesmo tempo, ofrecer un espazo de encontro e desfrute para toda a veciñanza e para quen nos visita".

Así, un año más, esta fiesta que se celebra desde 1993, vuelve a ser una de las citas más emblemáticas del verano en el Baixo Miño, para el disfrute de vecinos y visitantes.