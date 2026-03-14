Si te gustan las ostras debes ir a esta fiesta de Galicia en abril: degustaciones, conciertos y mucho más

La gastronomía en Galicia goza de una gran reputación por su calidad y sabor. No es de extrañar, por tanto, que en prácticamente todos los municipios de la región se celebre alguna fiesta gastronómica dedicada a un producto concreto, con el objetivo de rendirle homenaje y poner en valor la riqueza culinaria del territorio.

En abril llega el turno de una de las fiestas más emblemáticas de la provincia de Pontevedra: la Festa da Ostra de Arcade, que en 2026 celebrará la XXXVIII edición. La programación ya está confirmada y la festividad tendrá lugar los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril. No obstante, las actividades comenzarán antes, ya que el 29 de marzo se celebrará la 7K Soutomaior y la Carreira Infantil da Ostra.

La XXXVIII Festa da Ostra de Arcade

La parroquia de Arcade, en Soutomaior, se prepara para celebrar una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más populares de Galicia: la Festa da Ostra. El primer fin de semana de abril tienes una cita destacada en esta localidad pontevedresa para disfrutar de uno de sus productos más emblemáticos conocido por su calidad y sabor.

Durante la celebración, podrás degustar este bivalvo de diferentes maneras: al natural, acompañado de unas gotas de limón, en escabeche o en empanada. Todo ello suele ir acompañado de vinos blancos gallegos. Además de la oferta gastronómica, habrá conciertos, pasacalles y distintas actividades para todos los públicos.

Desde el viernes 3 al domingo 5 de abril son los días grandes de esta fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia.

La programación arrancará el viernes 3 de abril con la apertura de las casetas de degustación a las 12:00 horas. Media hora más tarde, a las 12:30, tendrá lugar el concierto de Chispas do Lérez. La jornada continuará por la noche con la actuación de las orquestas Olympus y Finisterre a partir de las 22:00 horas.

El sábado 4 de abril las casetas volverán a abrir a las 12:00 horas. Por la mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, el grupo Imperiais recorrerá las calles en un pasacalles desde la rúa do Calvario hasta el Peirao. Ya por la noche, a las 22:00 horas, será el turno de la música con las orquestas Los Satélites y La Misión.

La fiesta continuará el domingo 5 de abril con un pasacalles a las 10:00 horas a cargo de la Banda Artística de Arcade y la Banda Cultural de Arcade, también desde la rúa do Calvario hasta el Peirao. A las 11:00 horas abrirán de nuevo las casetas de degustación y, entre las 12:00 y las 15:00 horas, habrá música en directo con Fernando Sánchez Jazz Quartet.

A las 13:00 horas se celebrará la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de María Codesido García. La programación se cerrará a las 18:00 horas con la actuación musical de Louband.

Para todos los interesados, antes de la celebración de los días grandes de la Festa da Ostra de Arcade, el 29 de marzo habrá una doble cita especial para aquellos amantes del running.

Por un lado, la 7K Soutomaior, con inscripción gratuita hasta el 25 de marzo en este enlace. Por otro, la Carreira Infantil da Ostra, que cogerá el relevo en la zona del Peirao a partir de las 12:00 horas. Las inscripciones también son gratuitas y están abiertas hasta el 22 de marzo en este link.