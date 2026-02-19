Baiona (Pontevedra) se prepara para la Arribada: juegos, representaciones, música medieval y 183 puestos

El Concello de Baiona ha presentado la programación de su fiesta más emblemática, la Arribada de la Carabela Pinta, que conmemora la llegada al puerto de la villa tras el "descubrimiento" de América. En 2026 se celebrará el 533 aniversario de este hito histórico que marcó para siempre la historia de la localidad. La fiesta se celebrará los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo.

Entre las principales novedades de esta edición destacan más de 32 juegos populares gallegos, que se desarrollarán durante los tres días de celebración en el Parque de A Palma. El Concello ha anunciado además la creación de una zona de competición denominada 'Desafío Arribada Tiro de la Llave', organizada por el Club de Tiro de la Llave do Morrazo, donde el domingo por la mañana el público podrá probar y competir en este tradicional juego gallego. Esta actividad cuenta con el apoyo de Xogade y Deporte Galego de la Xunta de Galicia.

Otra de las incorporaciones es el espacio 'O Xardín das Redes', un área interactiva medieval que incluirá mercadillo social, talleres, juegos participativos, un museo vivo y recreaciones de leyendas y escenas de la vida marinera de la Baiona de 1493. Estará ubicado en los jardines del Hospital Sancti Spiritus.

La programación mantendrá también los tradicionales espectáculos medievales, como el tiro con arco, la justa, la esgrima antigua y la representación del drama histórico 'Arribada del Descubrimiento', de Avelino Sierra, que volverán a tener como escenario principal la playa Ribeira.

Además, se renovará la oferta de animación con nuevos pasacalles, espectáculos aéreos y actuaciones de compañías como El Niño Lápiz, Santipunqui, Las Sargantanas o Galeoc, que recorrerán el mercado con zancudos, gigantes, bufones, marionetas y criaturas fantásticas, entre demonios, ogros y seres mitológicos, para sumergir a vecinos y visitantes en el ambiente medieval.

La programación cultural incluirá también música medieval en la Capilla de la Misericordia, donde actuará Lulavai, con un repertorio de voces y arpas celtas y composiciones de música tradicional de autor.

Asimismo, el Convento de las Madres Dominicas acogerá el concierto del trío "Cordas Atlánticas", que ofrecerá un recorrido por la música histórica desde la tradición oral del siglo XII hasta el Barroco tardío italiano, pasando por el Renacimiento. El público podrá disfrutar de melodías icónicas que evocan esquemas armónicos y ritmos de raíz ibérica, tanto española como portuguesa.

Conferencias históricas

En la antesala de la fiesta, Baiona acogerá dos conferencias históricas, con relatores de reconocido prestigio. La primera, 'España y América en la Edad Moderna: El gran intercambio de alimentos', será impartida por María de los Ángeles Pérez Samper -catedrática Emérita de Historia de la Universidad de Barcelona- el miércoles 25 de febrero, a las 20:00 horas, en la Casa de la Navegación de Baiona.

La segunda, 'El tornaviaje a Galicia. Una relación de ida y vuelta con América', correrá a cargo de Juan Monterroso -catedrático de Arte de la Universidad de Santiago de Compostela- y tendrá lugar el jueves 26 de febrero, en el mismo sitio y hora que el día anterior.

Exposiciones

Además, durante los días de celebración los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de exposiciones:

Exposición Inventio Mundi. Galicia en los viajes transoceánicos . Siglos XV-XVII , en la primera planta de Capitanía Marítima de Baiona: exposición subvencionada por el Consello da Cultura Galega en el marco del programa de itinerancias.

. , en la primera planta de Capitanía Marítima de Baiona: exposición subvencionada por el Consello da Cultura Galega en el marco del programa de itinerancias. Muestra etnográfica 'La historia y el habla del gremio de los cesteros' , en la planta baja de la Biblioteca: cesteros profesionales muestran el arte de la cestería, preservando y manteniendo vivas las técnicas y los valores transmitidos a lo largo de los años en el gremio.

Exposición 'La Gamela del Mar de Baiona' : el historiador Anxo Rodríguez Lemos hará un recorrido a través de una Gamela, mostrando los accesorios de pesca que iban a bordo de la misma, los reparos necesarios a través del proceso del calafateado. En el centro de la exposición, se expondrá una Gamela fabricada en madera, por el último carpintero de Ribera de la Villa

'El arte de navegar con las estrellas de las Naos y las Carabelas': taller divulgativo a cargo de Juan José Rodríguez Terrón, de cómo a través del cielo nocturno, los marinos lograban orientarse en el vasto océano.

Puestos aprobados

En cuanto al Real Mercado Medieval de la Arribada 2026, la organización ha autorizado un total de 183 solicitudes de ocupación de vía pública:

54 tenderetes del Concello , dedicados a la venta de artesanía, ubicados en la calle Carabela Pinta.

82 puestos propios (28 de alimentación y 54 de artesanía), situados en las calles Marqués de Quintanar, Plaza Pedro de Castro, Paseo Ribeira y Santa Liberata.

26 puestos de establecimientos de la villa , que ocuparán la fachada de sus propios negocios.

16 asociaciones gremiales , asentadas en la plaza de Santa Liberata.

5 paradas de los Pueblos Hermanos: Palos de la Frontera, Pornic, Vila do Bispo, Cuba y Baiona, con productos típicos de sus respectivas zonas.

El mercado volverá así a convertirse en uno de los grandes atractivos de la celebración, reforzando el ambiente histórico y la participación tanto de vecinos como de visitantes.