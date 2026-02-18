Aterriza en un municipio a 30 minutos de Vigo una gran fiesta furancheira con queimada, música y tapas

El área de Vigo suma una nueva fiesta a su lista. En esta ocasión será Pexegueiro, una parroquia de Tui, donde se celebrará su primera Festa Furancheira por todo lo alto. La cita será a principios del mes de marzo, y promete diversión absoluta con mucha música, tapas y hasta una queimada.

La I Festa Furancheira de Pexegueiro llega los próximos viernes 6 y sábado 7 de marzo. No obstante, desde la propia organización avanzan que, en caso de lluvia, la fiesta se aplazará, por lo que conviene mantenerse al tanto de las previsiones meteorológicas. Si todo sale bien, ese fin de semana será un fiestón.

I Festa Furancheira de Pexegueiro, en Tui

La I Festa Furancheira de Pexegueiro llega a Tui para animar el corazón de la comarca del Baixo Miño. A tan solo 30 minutos de Vigo, esta parroquia del municipio se convertirá durante dos noches en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran disfrutar del auténtico ambiente furancheiro gallego.

La cita será el viernes 6 y sábado 7 de marzo en Casa da Eira, junto al Bar Lameiro. La apertura será a las 19:00 horas ambos días. Tapas tradicionales, buen vino, refrescos y, sobre todo, la mejor compañía y diversión estarán garantizados.

Si llevas tu propio instrumento, recibirás una consumición gratuita. Así, la organización anima a todas las personas amantes de la música tradicional y popular a sumarse a la foliada. Gaitas, panderetas, guitarras o cualquier instrumento serán bienvenidos para crear una celebración al estilo gallego.

Además, como manda la tradición, al final de cada noche se preparará una queimada para todos los asistentes, poniendo el broche final a cada una de las jornadas entre conxuros y meigas. Ten en cuenta que desde la organización han comunicado que si dan lluvias para ese fin de semana, la fiesta se aplazará para garantizar que todos puedan disfrutarla en las mejores condiciones.