Una fiesta de 8 días llega este fin de semana al área de Vigo: con París de Noia, Los Satélites y Olympus

En Galicia nos gusta tanto una buena verbena que hasta en pleno invierno, con una borrasca diferente cada día, se planean fiestas de varios días consecutivos. En Budiño, una parroquia de O Porriño (Pontevedra) han organizado 8 días de fiesta para celebrar el San Blas 2026 por todo lo alto con un cartel que, desde la organización, afirman que lo han hecho "con cariño, esfuerzo, risas, y alguna que otra cana nueva".

Las fiestas de Budiño en honor a San Blas comienzan este viernes 30 de enero, extendiéndose hasta el domingo 8 de febrero (los días 4 y 5 no hay programación). En total, son 8 días con una programación para todos los públicos, desde verbenas con orquestas de gran popularidad en Galicia hasta hinchables para los más pequeños, entre otras actividades.

San Blas 2026 en Budiño

Las fiestas en honor a San Blas constituyen una celebración muy tradicional en la parroquia de Budiño, dentro del municipio de O Porriño, en la comarca de Vigo. A lo largo de varios días, vecinos y visitantes disfrutan de un completo programa que combina actos litúrgicos, música y varias actividades para todas las edades.

La programación arranca el viernes 30 de enero por la noche con el Budiño Fest, que da el pistoletazo de salida a las celebraciones a partir de las 22:00 horas. Al día siguiente, sábado 31, la jornada comienza con una espectacular tirada de bombas al mediodía. Ya por la tarde, una animada charanga recorrerá el barrio de A Cruz.

La noche estará marcada por la música en directo, con la actuación de la orquesta Kubo y América a partir de las 22:00 horas.

El domingo 1 de febrero continúa la fiesta a las 16:30 horas con la salida del ramo y espadañas, acompañadas por un grupo musical. Seguidamente, una rondalla ofrecerá su actuación, antes de que por la noche la verbena reúna al público con las orquestas Los Satélites y Olympus.

El lunes 2 la música vuelve a cobrar protagonismo entrada la noche con la verbena animada por Los Players y La Banda de Ayer.

El martes 3 el día comienza a las 10:00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Música de O Porriño. A las 13:30 horas, no Torreiro da Forna, la banda dará un concierto y, para concluir la jornada, la popular París de Noia y la orquesta Miramar serán las encargadas de animar la noche. A las 00:00 horas se lanzarán fuegos artificiales.

Las fiestas se prolongan los días siguientes con actividades como el carnaval infantil con hinchables y actuaciones el viernes 6, el Carnaval Motero y la actuación de la charanga SGAE el sábado 7, y, como broche final, el festival Rock Budiño el domingo 8, con Santi Campillo, grupo de Roxo y otras sorpresas.