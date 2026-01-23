Cocido a 23 euros en este pueblo gallego de 38 habitantes: incluye garbanzos, chorizo, grelos...

El cocido es uno de los platos más apetecibles en invierno. Se trata de un manjar extremadamente reconfortante, energético y nutritivo, ideal para combatir el frío gracias a su lista de ingredientes, en la cual se incluyen garbanzos, chorizo y grelos, entre otros.

Si hay un plato de cuchara que triunfa en Galicia en los meses de invierno, ese es el cocido. La temporada más fría del año es sinónimo de cocido, y en nuestra región hay múltiples fiestas en enero para disfrutar de este sabroso plato con aroma inconfundible.

Cocido súper completo por solo 23 euros

Los vecinos de la aldea ourensana de Sampaio, de apenas 38 habitantes según la última estadística del Instituto Galego de Estatística (IGE), celebrarán este fin de semana una romería en honor a San Pablo, en cuya programación se incluye una irresistible fiesta del cocido.

La Fiesta del Cocido de Sampaio, que suma ya un total de quince ediciones, será el plato fuerte de la romería en honor a San Pablo. Su celebración está prevista para el domingo, 25 de enero, y tiene un precio fijo de 23 euros por persona.

Con todo ello, la Fiesta del Cocido de Sampaio es una oportunidad ideal para disfrutar de uno de los platos más típicos de la gastronomía gallega sin gastar mucho, ya que solo cuesta 23 euros e incluye garbanzos, chorizo y grelos, entre otros ingredientes.

La jornada festiva también contará con un pasacalles con Os Biruxes y una sesión vermú y fiesta amenizada por el dúo La Latitud. Asimismo, a las 14:00 horas se celebrará una subasta de producto de la tierra entre los vecinos y visitantes que acudan a la romería.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la Fiesta del Cocido a través de los teléfonos 637 423 056 (Benito) y 600 858 073 (Secundino). La comida se celebrará en un recinto cubierto y con calefacción, por lo que las inclemencias meteorológicas no supondrán ningún impedimento para disfrutar de la fiesta.

Para los amantes de las verbenas, el día anterior a la Fiesta del Cocido habrá una verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show y del DJ Rafa Pro Music, que animarán la noche hasta que el cuerpo aguante.

Además, se celebrará una misa rezada el sábado a las 18:00 horas y, el domingo, misas rezadas a partir de las 09:00 horas y una solemne a las 13:00 horas.