Un gran cocido llega este fin de semana al área de Vigo: 3 días de fiesta y un espectáculo de coches clásicos

El cocido gallego es uno de los grandes manjares de nuestra gastronomía. Por ello, numerosos municipios de la comunidad organizan fiestas tradicionales en torno a este manjar, que invita a disfrutar de largas sobremesas en buena compañía y, por supuesto, al son de las mejores orquestas gallegas.

Este fin de semana la parroquia de Trasmañó, en el municipio de Redondela, dentro de la comarca de Vigo, celebra la fiesta patronal, gastronómica y cultural en honor a su patrón, San Vicente. Los festejos tendrán lugar los días jueves 22, sábado 24 y domingo 25. Habrá carpa climatizada, actuaciones musicales, verbenas, juegos populares y, como broche final, la celebración de la XV Festa do Cocido de Trasmañó.

Tres días de celebración

La parroquia de Trasmañó, en el municipio de Redondela, se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año con motivo de las fiestas en honor a San Vicente y San Blas.

Durante los días 22, 24 y 25 de enero, la localidad acogerá un completo programa de actividades religiosas, culturales, gastronómicas y lúdicas, pensado para todos los públicos y con el objetivo de mantener vivas las tradiciones populares.

Los festejos arrancarán el jueves 22 de enero, día dedicado al patrón San Vicente. Desde primera hora de la mañana, una salva de bombas anunciará el inicio de la jornada festiva, que continuará con pasacalles musicales recorriendo los distintos barrios de la parroquia.

A lo largo de la mañana se celebrarán varias misas, culminando con una misa solemne cantada en honor al santo, seguida de procesión. Tras los actos religiosos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de fuegos artificiales y de una animada sesión vermú con la charanga Imperiais, además de degustar pulpo a precios populares.

El sábado 24 estará marcado por una de las citas más singulares: la VII Concentración de Vehículos Clásicos, que reunirá desde las 10:00 horas a más de 100 automóviles procedentes de distintos puntos de Galicia y del norte de Portugal. Los vehículos realizarán un recorrido por la parroquia y participarán en actividades, incluyendo sorteos.

Durante toda la mañana, el espacio gastronómico ofrecerá pulpo y callos. Por la tarde, se celebrará una misa en recuerdo de los difuntos de la parroquia, seguida de juegos populares, cucañas y animación infantil. La noche estará dedicada a la verbena amenizada por Los Players y el trío Tic Tac y un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo 25 pondrá el broche final a las fiestas con la celebración de San Blas y la tradicional Festa do Cocido de Trasmañó, que alcanza su decimoquinta edición. Tras la misa y la sesión vermú, llegará el momento más esperado: el almuerzo popular, donde el cocido será el gran protagonista.

La sobremesa incluirá sorteos, juegos y música para prolongar el ambiente festivo hasta el final de la jornada. Todos los actos se desarrollarán bajo una gran carpa climatizada, garantizando la comodidad de los asistentes.

Reservas para asistir a la XV Festa do Cocido

Desde la comisión de fiestas recomiendan a los interesados en asistir al cocido reservar los vales, porque el aforo es limitado. La alcaldesa, Digna Rivas, anima a todos los vecinos a disfrutar de esta fiesta y "gozar da gastronomía tan nosa e típica deste tempo".

Para reservar el vale y poder degustar el cocido hay que llamar al 663 176 951 o 670 884 419 o bien acudir a la cafetería Rodeo o a la cafetería Puerto Vieira, ambas en Rande.