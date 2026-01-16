Cuenta atrás para el Enterro da Lamprea 2026: Salvaterra (Pontevedra) abrirá este día las inscripciones

El Concello de Salvaterra do Miño ha comenzado los preparativos para uno de los desfiles de carnaval más especiales del sur de Pontevedra. El gobierno local ha anunciado este viernes que abrirá el plazo para inscribirse para participar en el Enterro da Lamprea 2026 la próxima semana.

Todos aquellos vecinos que quieran participar como comparsa o carroza en el desfile del 21 de febrero podrán inscribirse desde este 19 de enero hasta el 2 de febrero.

Las comparsas y carrozas deberán cumplir una serie de requisitos para participar en esta mítica marcha fúnebre. Las carrozas deberán tener mínimo 25 participantes y unas dimensiones mínimas de 5 metros de largo. Las comparsas tendrán mínimo 20 miembros.

Además, deberán guardar una unidad temática y no se permitirá la participación de aquellas que repitan en años anteriores su disfraz. Los premios a la participación oscilarán entre los 100 y los 600 euros, según categoría y cantidad de participantes.

Cartel del Enterro da Lamprea 2026 Concello de Salvaterra

Por otro lado, desde el Concello han recordado que aquellas personas que quieran participar en esta particular marcha fúnebre de forma personal pueden hacerlo dentro de la propia comitiva de la difunta lamprea, formando parte del grupo de Choronas. Estas personas deberán ir de "luto riguroso".

El desfile recorrerá las principales calles del municipio fronterizo. Saldrá a las 16:30 horas desde la calle Rosalía de Castro y acabará en la Praza do Concello. Las bases e información relacionada ya están disponibles en la web del Concello.