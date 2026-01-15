Este pueblo de 3.000 vecinos celebra uno de los Carnavales más tradicionales de Galicia: 11 días de fiesta

El Carnaval es una de las fiestas paganas más antiguas y celebradas del mundo. Tiene lugar justo antes de la Cuaresma y llena de música, alegría y color las calles de municipios grandes y pequeños.

En Galicia, el Carnaval (o Entroido) se vive con especial intensidad, ya que se trata de una celebración de profunda tradición popular, especialmente en la provincia de Ourense.

29 días de fiesta hasta el 21 de febrero

Xinzo de Limia, Laza o Viana do Bolo son algunos de los municipios ourensanos más conocidos por sus carnavales, aunque Maceda también exhibe con orgullo la distinción de 'Fiesta de Interés Turístico'.

A los pies de la sierra de Mamede, el municipio de Maceda se transforma cada año en un animado escenario festivo para dar la bienvenida al Entroido.

Los felos son las máscaras emblemáticas del Carnaval de Maceda. Estas figuras son poco conocidas fuera de la zona, pero tan antiguas como sus parientes más famosos, os peliqueiros de Laza y os cigarróns de Verín.

"Todos visten de un modo muy similar, pero lo que distingue a simple vista a os felos son las medias negras, en lugar de blancas", informa Turismo de Galicia. Además, "su atuendo es en cierto modo más rústico, más apegado a los orígenes".

Los vecinos de Maceda esperan con ilusión cada año la llegada del Carnaval, que este 2026 se celebrará los días 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes de Carnaval), aunque la programación de actividades comenzará mucho antes.

En concreto, la agenda de Carnaval de Maceda comenzará el próximo sábado 24 de enero con la Solta do Burro y el Reparto de Mecos. A lo largo del mes y durante febrero se celebrarán diferentes eventos, como la Ruta de la Tapa del Cocido de Entroido, pasabares, desfile de Entroido y el entierro del Meco.

El Ayuntamiento de Maceda, a través de sus redes sociales, ya ha dado a conocer la programación completa del Entroido 2026. A continuación, te detallamos la lista completa de actividades y eventos de enero y febrero:

Sábado, 24 de enero

A las 20:00 horas: Solta do Burro y reparto de Mecos

Sábado, 31 de enero

A las 16:30 horas: Reinado entre Tioira y Santa Marta. Salida desde Carguizoi con paradas en el cruce de Santa Marta, en la Reguenga, en el Lar dos Felis y en la aira dos Patos

Domingo, 1 de febrero

A las 16:30 horas: Obradoiros Compadres y Comadres, a cargo de la ANPA Maceda. Ubicación: Praza das Toldas. Al finalizar, chocolatada

Viernes, 6 de febrero (Viernes de Compadres)

De 20:00 a 23:00 horas: II Ruta Tapa do Cocido de Entroido. Foliada por los bares con grupos de pandereteiras. Actuación a cargo de Festicultores

Sábado, 7 de febrero

Fiadeiro de Carguizoi

Viernes, 13 de febrero (Viernes de Comadres)

A las 20:00 horas: Subida de los Carros

A las 21:00 horas: Cena de Comadres

De 21:00 a 23:00 horas: II Ruta Tapa do Cocido do Entroido

A las 00:00 horas: Pasabares

Sábado, 14 de febrero

A las 09:30 horas: Salida del autobús

A las 12:00 horas: Pasabares con la charanga A Felga

A las 18:00 horas: Charanga Noroeste en la Carballeira do Castelo

A las 21:00 horas: Baixada da Marela

A las 00:00 horas: Actuación de la charanga Mekánica Rolling Band y Apocalipsis on Tour

Domingo, 15 de febrero

A las 09:30 horas: Salida del autobús

A las 12:00 horas: Inicio Fiadeiro de Calvelo

A las 15:00 horas: Cocido de Entroido

A las 18:00 horas: Foliada

Lunes, 16 de febrero

A las 18:00 horas: Baixada da Mareliña. Salida: Castelo de Maceda. Al finalizar, actuación familiar a cargo de Dorman DJ

Martes, 17 de febrero

A las 17:30 horas: Desfile de Carnaval

A las 20:00 horas: Entrega de premios

Sábado, 21 de febrero