Un pueblo de 56 habitantes contrata a París de Noia para animar sus fiestas de enero 2026

Enero no tiene por qué ser aburrido. A pesar de su fama de ser largo y monótono tras las Navidades, es un mes perfecto para disfrutar de planes tranquilos, realizar alguna escapada exprés de fin de semana e incluso bailar hasta altas horas de la madrugada con París de Noia.

El año no ha hecho más que empezar, pero la agenda de ocio empieza a llenarse de actividades para disfrutar en familia o con amigos. Para los amantes de la fiesta, hay un plan perfecto el penúltimo fin de semana de enero.

París de Noia, orquesta Miramar y más

Galicia es tierra de fiesta y celebración. Grandes y pequeñas ciudades, pueblos y aldeas preparan con ilusión sus fiestas patronales, que llenan de vida y alegría los municipios durante unos días al año.

Entre la agenda de celebraciones previstas para los próximos días figuran las de Piñeiro, una pequeña parroquia de 56 habitantes de la provincia de Ourense. Situada en la comarca de Tierra de Trives, esta localidad organiza unas fiestas a lo grande.

En concreto, Piñeiro celebrará sus fiestas en honor a San Sebastián los días 23, 24 y 25 de enero, con un programa en el que tienen cabida la música, la gastronomía, la fiesta nocturna e incluso un torneo de futbolín.

Una cena popular de cocido será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones el viernes 23. A continuación, a partir de las 00:30 horas, tendrá lugar una verbena amenizada por la orquesta Miramar.

Al finalizar, la fiesta continuará "hasta que el cuerpo aguante" con DJ Josete.

Al día siguiente, el sábado 24, la jornada arrancará con una misa solemne y procesión acompañada por la banda de gaitas Os Trintas. Por la tarde, la agenda incluye un torneo de tute y otro de futbolín, y por la noche, una verbena a cargo de la orquesta París de Noia.

La orquesta ya ha confirmado sus primeras fechas del año y entre ellas figura una noche que promete ser inolvidable en Piñeiro. A mayores, el grupo también actuará en Malpica, Sanxenxo y Inguanzo (Asturias), entre otras localidades.

La noche del sábado 24 se completará con una sesión a cargo de DJ Álex Prieto.

Por último, las fiestas de Piñeiro llegarán a su fin el domingo 25 de enero. Para poner el broche de oro, se celebrará una misa solemne acompañada por la banda de música, seguida de una sesión vermú amenizada por la banda de gaitas Os Trintas.

A continuación, te detallamos la agenda completa de las fiestas de Piñeiro en honor a San Sebastián:

Viernes, 23 de enero

A las 21:00 horas: Cena popular de cocido

A las 00:30 horas: Verbena a cargo de la orquesta Miramar, seguida de una actuación de DJ Josete

Sábado, 24 de enero

A las 13:30 horas: Misa solemne y procesión

A las 17:00 horas: Torneo de tute

A las 18:00 horas: Torneo de futbolín

A las 23:30 horas: Verbena amenizada por París de Noia, seguida de una actuación de DJ Álex Prieto

Domingo, 25 de enero