Una fiesta gastronómica gallega con 66 años de historia desvela sus fechas de 2026: 3 días de comida y música

Una de las fiestas más emblemáticas y populares de Galicia, concretamente de la provincia de Pontevedra, ya ha iniciado la cuenta atrás tras confirmarse las fechas de su celebración en 2026. La Festa da Lamprea regresará los días 24, 25 y 26 de abril para volver a sorprender a vecinos y visitantes en el municipio de Arbo.

Tras 65 ediciones, la LXVI Festa da Lamprea llega en 2026 para "rendir homenaje a su mayor tesoro gastronómico y cultural: la lamprea". Un reconocimiento que se extiende también a los pescadores, hosteleros, restaurantes y todas aquellas personas que han sabido promover y preservar este producto como parte del patrimonio de Arbo y de toda Galicia.

La fiesta de la lamprea en Arbo

Imagen de archivo de una lamprea Shutterstock

Galicia guarda secretos en sus aguas como la lamprea, el pez más primitivo, con 400 millones de años. Por su singular aspecto, este animal ha recibido sobrenombres poco amables como "monstruo" o "vampiro", aunque aquellos que han tenido el gusto de probarlo saben que es una auténtica joya gastronómica.

Su versatilidad en la cocina permite disfrutarla en múltiples elaboraciones: a la plancha, en rebozados, en arroces o siguiendo recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación.

Arbo, gracias a su privilegiada ubicación a orillas del río Miño, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la lamprea en Galicia. Desde el año 1960, este municipio pontevedrés celebra la Festa da Lamprea, una cita imprescindible que tiene lugar el último fin de semana de abril y que en 2026 se celebrará los días 24, 25 y 26.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el cartel oficial, como cada año el programa incluirá actividades para todos los públicos, combinando gastronomía, música, tradición y ocio.

"Durante tres días las calles se llenan de ambiente, música, aromas inconfundibles y visitantes que llegan de todas partes para disfrutar de una fiesta única, reconocida y querida generación tras generación", indicó la organización en Facebook.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta es la degustación popular. Prepárate para saborear, del 24 al 26 de abril en la Plaza del Mercado, la lamprea al estilo "arbense" y la lamprea seca en todas sus formas, siempre acompañada por los vinos de las bodegas de Arbo.

"La Festa da Lamprea no es solo gastronomía: es cultura, convivencia, es la hospitalidad de Arbo, es el saber hacer de nuestras gentes y el respeto por una tradición que nos define y nos une", declaran.

Este evento es motivo de orgullo para un pueblo que este 2026 cumplirá 66 ediciones celebrando su identidad a orillas del río Miño, consolidando una tradición que forma parte del patrimonio cultural de Galicia y que es declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

"Reserva ya las fechas y acompáñanos en esta edición tan especial", comentan en la web oficial de Facebook.