Galicia, "un país en festa": Redondela (Pontevedra) tratará de "galleguizar" las fiestas patronales

Presentación de la jornada "Un país en festa", en el Concello de Redondela, Pontevedra Concello de Redondela

Las fiestas patronales son fundamentales para entender la idiosincrasia de Galicia. Cada municipio, pueblo y parroquia cuenta con una celebración que une a todos sus vecinos y cuya supervivencia es esencial para mantener la identidad del territorio. Por eso, Redondela (Pontevedra) ha organizado un foro para analizar con sus vecinos la situación actual de las fiestas patronales de la comunidad.

En colaboración con la asociación Alén Nós y bajo el lema "Un país en festa", el Concello ha organizado una serie de tertulias, conferencias y debates sobre las celebraciones de las fiestas patronales de Galicia el próximo 11 de octubre.

El objetivo, según la corporación local, es poner encima de la mesa "otro modelo de celebración más acorde con la cultura y la identidad gallegas". La concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, ha invitado a asociaciones vecinales, comisiones de fiestas y otros colectivos a participar en esta jornada de reflexión.

"Será una gran oportunidad para abordar, de mano de expertos, la situación de las fiestas patronales en las parroquias y promover la convivencia entre la verbena y la tradición popular", ha señalado Pérez Táboas.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en la Casa da Cultura y contará con tres conferencias: As festas patronais: cultura e identidade, a cargo del antropólogo y escritor, Rafael Quintía; Territorio, festa e tradición para unha sociedade en cambio, con el periodista y divulgador Manuel Gago; y Entrar a bailar bailando. O papel da música e o baile tradicional nas festas populares, impartida por la etnomusicóloga, Beatriz Busto.

El foro acabará con una mesa redonda moderada por Ana Durán. Desde la asociación Alén Nós, han hecho un llamamiento a "reflexionar" sobre las celebraciones populares y han propuesto "galleguizar" las fiestas patronales de las parroquias.