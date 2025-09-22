La mejor fiesta del cerdo al espeto se celebra en este municipio de Vigo este domingo: 20 euros la ración

Un municipio de la comarca de Vigo celebra este domingo 28 de septiembre una popular fiesta gastronómica que ya va por su tercera edición: la Festa do Porco ó Espeto en Rande, Redondela (Pontevedra).

La cita tiene como objetivo divertir a todos los públicos con diferentes juegos y actividades, además de degustar la gastronomía de mayor calidad a precios populares con los que llenar la barriga hasta reventar. Se celebrará el domingo 28 de septiembre debajo del Puente de Rande.

Precio del menú y otras actividades

El próximo domingo 28 de septiembre, el municipio de Redondela será escenario de la tercera edición de la Festa do Porco ó Espeto con un menú de lo más suculento para todos los amantes de la carne de cerdo.

La jornada arrancará a las 11:00 horas con la apertura del bar. Una hora después, a las 12:00, tendrá lugar la Xuntanza Moteira do porco espetado bajo el Puente de Rande para dar lugar a la ruta motera a partir de las 13:00 horas.

A las 14:00 horas se realizará el pregón de la fiesta a cargo de Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, Diputado y motero. Un cuarto de hora más tarde llega el momento más esperado de esta increíble fiesta gastronómica: la comida.

La comida popular consta de un menú que incluye una ración de porco ó espeto, acompañada de patatas, pimientos, pan, bebida (vino tinto o agua), postre y café. Todo ello por solo 20 euros por persona. Por si fuera poco, "tamén contamos con pulpeiro", dicen desde la organización.

A las 16:00 horas se llevará a cabo los sorteos y la entrega de premios a los moteros participantes. Habrá diferentes juegos para los más pequeños, con el fin de crear un ambiente de lo más familiar. También, para amenizar el ambiente, se contará con una actuación de Mariano de Suavecito.

Si quieres hacerte con tu ticket para optar al menú de 20 euros y degustar este increíble porco ó espeto, debes recogerlo en la cafetería Rodeo, la cafetería Puerto Vieira o en el Bar Ruada.