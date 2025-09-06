Un pueblo cerca de Vigo celebra sus grandes fiestas este mes: DJ internacional, Panorama, París de Noia, y más

El mes de septiembre sigue cargado de fiestas en Galicia, y un claro ejemplo de ello es el municipio de O Porriño (Pontevedra), donde se celebrarán dos festivales gratuitos en sus fiestas populares con la presencia de un DJ internacional y uno de los artistas españoles de mayor renombre.

Se trata de una nueva edición de las Festas do Cristo 2025, cuya programación comenzó el 4 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre. Este año habrá dos grandes conciertos enmarcados en el tradicional Louro Valley Festival y en el nuevo Dabuten! Remember Festival.

Cabezas de cartel de las Festas do Cristo 2025

Las Festas do Cristo es una de las celebraciones más esperadas de O Porriño. Este año prometen ser muy especiales. Además de todas las actividades y actuaciones musicales que llenarán el municipio durante casi un mes, también se disfrutará de los conciertos de los artistas Beret y SASH!

Ambos encabezarán dos de los conciertos principales dentro del programa festivo, cuyas actuaciones serán a finales de septiembre.

El cantante sevillano Beret, conocido por su fusión de pop urbano, reggae y baladas, actuará el viernes 26 de septiembre en el tradicional Louro Valley Festival.

Por su parte, el legendario DJ y productor alemán SASH!, figura clave de la música electrónica desde los años 90, será el gran protagonista del nuevo Dabuten! Remember Festival, previsto para el sábado 27 de septiembre.

Ambos conciertos se celebrarán en el aparcamiento de la calle Progreso y serán gratuitos, lo que refuerza el compromiso del Concello por acercar la cultura musical a todos los públicos.

El alcalde destacó que el objetivo es ofrecer unas fiestas inclusivas, pensadas para todas las edades y gustos, combinando nombres de proyección nacional e internacional con propuestas locales.

"Queremos que as festas sexan un punto de encontro para todas as idades e que reflictan a diversidade e talento que temos", expone el alcalde de O Porriño.

Pregoneras de las fiestas en O Porriño

Este año, las Fiestas del Cristo 2025 contarán con unas pregoneras muy especiales: las jugadoras del Club Balonmano Porriño, recientes subcampeonas de Europa en balonmano femenino.

La lectura del pregón será el sábado 27 de septiembre a las 13:00 horas, marcando el inicio del fin de semana grande de las fiestas. "Para nós é unha honra ser as pregoeiras destas festas, fainos moita ilusión e esperamos estar á altura", señala Alicia, una de las capitanas.

La decisión del Ayuntamiento de Porriño de darles este protagonismo es también una muestra de apoyo al deporte femenino local y una forma de celebrar el espíritu de lucha que ha llevado al equipo a alcanzar un éxito histórico en la competición europea.

Otras actividades y actuaciones musicales de relevancia

Por si fuera poco, las Festas do Cristo 2025 de O Porriño tienen mucho más que ofrecer. Uno de los platos fuertes será el Negrita Music Festival, que abrirá la agenda musical con artistas de primer nivel de la escena urbana.

Además de los ya mencionados Beret y SASH!, también destaca el concierto de Heredeiros da Crus, así como las tradicionales verbenas, entre las que sobresale el lunes del Cristo, 29 de septiembre, con la actuación de Panorama y París de Noia, y el gran cierre con El Combo Dominicano el 5 de octubre.

La oferta musical se completa con concursos de talento, espectáculos infantiles como Cantajuego Coco y Pepe, y actuaciones de bandas locales, consolidando un programa diverso y de calidad.

Las fiestas incluyen además animación de calle, talleres infantiles, monólogos y la esperada XXXII Festa dos Callos, que pondrá el broche de oro a las grandes fiestas de O Porriño el 5 de octubre.