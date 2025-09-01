La Fiesta de Interés Turístico cerca de Vigo que reúne artesanía, gastronomía y música tradicional

Ponteareas viajará al pasado durante este primer fin de semana de septiembre. La nueva edición de la Feria Tradicional dos Remedios, una celebración declarada "Festa de Interese Turístico de Galicia", reunirá artesanía, gastronomía y música tradicional.

Las calles y plazas de la villa se llenarán de puestos de oficios artesanales, productos gastronómicos, talleres y música tradicional. Ponteareas tratará de rememorar así los mercados de principios de siglo XX, con una feria de ganado y propuestas de cata de vino y degustación de productos locales.

El viernes 5 de septiembre, gigantes y cabezudos saldrán del Concello a las 12:00 horas para saludar a niños y mayores. Por la tarde, la jornada comenzará con el concierto de Carlos Núñez en Castro de Troña, a las 19:00 horas.

Ese mismo día, será el pregón que protagonizará el actor y humorista Marcos Pereiro. Pereiro saltó a la fama con personajes icónicos como Nucha, de 'Mucha e Nucha', o Kevin José, de 'Era visto!'.

75 puestos artesanales

El Concello de Ponteareas ha recordado en un comunicado que el evento crece este año, al superar los 75 puestos artesanales. Este mercado ocupará la Plaza Bugallal, la calle Constitución, Vidales Romé y se prolongará hasta la calle Ciclista Emilio Rodríguez para conectarlo con la tradicional feria de ganado.

Los puestos enogastronómicos también tendrán un protagonismo especial con hamburguesas de cerdo celta de Tres Fuciños, empanadillas y dulces, pulpeiros y bodegas locales, entre otras delicias que permitirán saborear lo mejor de la gastronomía gallega.

La apertura oficial de la feria será el sábado a partir de las 10:30 horas. Desde entonces, música, actividades y mucho ambiente llenarán las calles. Entre otros eventos, Ponteareas organiza el XXXVIIII Festival Folclórico.

Los más pequeños podrán disfrutar durante toda la jornada de diferentes juegos tradicionales y atracciones ecológicas de madera. También habrá animaciones teatrales y espectáculos de circo.

Otra de las novedades de esta edición es un "xantar popular". Los asistentes deberán ir vestidos con el estilo propio de principios del S.XX y disfrutar así de una comida a precio popular en la que "compartir música y recuerdos".