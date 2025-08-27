El encantador pueblo de Galicia que celebra una de las fiestas medievales más importantes de España

Galicia es una región muy conocida por sus fiestas populares y diversas celebraciones que ponen en valor su cultura y tradiciones a lo largo del año. Algunas de las más destacadas incluyen el Entroido, la noche de San Juan y las fiestas del Apóstol Santiago.

También goza de gran tradición la Festa da Istoria de Ribadavia (Ourense), declarada en 1997 de Interés Turístico Nacional. Este evento recrea la Edad Media a través de concursos, talleres, representaciones, exhibiciones y numerosas actividades que sumergen al visitante en la historia.

Así será la Festa da Istoria 2025

Festa da Istoria Festa da Istoria (Facebook)

Ribadavia (Ourense) ya calienta motores para dar el pistoletazo de salida a su emblemática Festa da Istoria. Como cada año, este evento se celebra el último sábado de agosto, aunque desde unos días antes ya comienzan y se recrean muchos eventos.

En este 2025, la Festa da Istoria comenzará el viernes 29 de agosto y se prolongará durante todo el fin de semana, hasta el domingo 31, con un programa de actividades que viene cargado de actos donde, por supuesto, no falta el Mercado Medieval y el Baile Medieval de Donas sen Cabaleiros.

Esta fiesta medieval, que se celebra en uno de los pueblos más bonitos de toda Galicia, es una oportunidad perfecta para hacer un plan familiar divertido. O incluso para ir con amigos y disfrutar de un sábado o domingo diferente, con multitud de eventos.

Los vecinos de Ribadavia (Ourense) esperan con ilusión el inicio de la Festa da Istoria, que arrancará el viernes 29 con la celebración del X Concurso de Pintura Rápida y la inauguración del Campamento Medieval en el Castillo de Sarmiento.

Por la tarde, se inaugurará el Mercado Medieval en todo el casco histórico, acompañado de diversas actividades: desde un concierto de música hasta representaciones teatrales y un espectáculo de fuego y pirotecnia en la Alameda y frente a la fachada del Castillo.

Y esto será solo el preludio de un fin de semana muy intenso, con desfiles, el Nombramiento de los Notables da Istoria, la salida de la comitiva nupcial que anuncia la Boda Judia, y la exhibición de cetrería, entre muchos otros actos.

El mercado artesanal abrirá sus puertas de 12:00 a 22:00 horas, llenando de color, texturas y tradición las calles y plazas del centro histórico de Ribadavia. A lo largo del fin de semana, música y animación pondrán sonido y alegría a la Festa da Istoria, llenando cada rincón de la villa con un ambiente festivo.

¿Cómo vestirse para la Festa da Istoria?

Vestirse de época es una manera de empaparse del ambiente de la fiesta y disfrutar todavía más de la misma. Durante el evento, la Coordinadora de la Festa da Istoria habilita un puesto de información, en el que los asistentes podrán alquilar trajes, tanto adultos como infantiles.

Por otro lado, conviene recordar que la moneda oficial de la fiesta es el maravedí. Su uso es obligatorio en los puestos callejeros y entre los artesanos participantes. Cada año se imprimen maravedís en siete valores.

La casa de canjes del Banco Alhóndiga abre a primera hora de la tarde y funciona hasta las primeras horas de la noche.