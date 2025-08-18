Luar na Lubre es la sorpresa de estas "dolorosas" fiestas cerca de Vigo y Pontevedra

Del 29 de agosto al 2 de septiembre, Ponte Caldelas vivirá su Festa das Dores 2025, un programa que combina actos religiosos, verbenas, conciertos y desfiles, y que reunirá a grandes orquestas, bandas de música y grupos folklóricos.

Estas fiestas de este pueblo a 20 minutos de Pontevedra y media hora larga de Vigo despedirá el verano con cinco días de fiesta y verbena, en los cuales destaca la actuación estelar de Luar na Lubre el domingo 31 de agosto por la noche.

Viernes 29: arranque joven

La cita comenzará el viernes 29 a las 23.00 horas con Caldelas Xoven, el Festival Verbena FM, que pondrá el ambiente festivo en el centro de la villa.

Sábado 30: procesión y noche de verbena

La jornada del sábado arrancará a las 13.30 horas con la Banda de Música de Mondariz. A las 20.00 horas se celebrará la Procesión das Dores, seguida a las 20.30 horas del Festival Folclórico. La noche cerrará con las actuaciones de Olympus y Magos a partir de las 23.00 horas.

Cartel de las Festa das Dores de Ponte Caldelas

Domingo 31: Luar na Lubre y Marbella

El domingo a las 13.30 horas actuará la Banda de Música de Tenorio. Por la noche, a las 21.00 horas, será el turno del concierto de Luar na Lubre, y a las 23.00 horas, de la orquesta Marbella.

Lunes 1: música y DJ

El lunes 1 de septiembre comenzará a las 13.30 horas con la Banda de Música Cultural de Arcade. A las 20.30 horas se celebrará el Festival Son de Ponte Caldelas, y a las 23.00 horas la noche estará animada por Los Coleguitas y el DJ Aitor Alfonsín.

Martes 2: cierre con gran verbena

La última jornada arrancará a las 13.30 horas con la Banda de Música de Redondela. A las 20.30 horas se desarrollará la Procesión de San Roque, acompañada por la Banda de Gaitas Os Coribantes de Ponte Caldelas, la Banda de Guerra y Escuadra de Gastadores de la BRILAT.

A las 23.00 horas comenzará la gran verbena final con El Combo Dominicano, Triunfo y Los Españoles, que se prolongará hasta las 08.00 horas.