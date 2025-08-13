Ahora ya es oficial: el Val Miñor Fest regresa a Nigrán (Pontevedra) con más de 100 tipos de cervezas

La cerveza no solo es un elemento clave en la cultura culinaria gallega, sino un símbolo de unión y encuentro. Esta bebida se asocia a momentos de socialización y celebración, como los que se viven en eventos como el Val Miñor Fest.

Las principales marcas de cerveza artesana de toda España vuelven a protagonizar desde este jueves 14 de agosto y hasta el domingo 17 en Nigrán (Pontevedra) el Val Miñor Fest, el primer festival de este tipo de toda la comarca.

Más de 100 tipos de cervezas artesanas

La cerveza, a menudo conocida como 'oro líquido', sigue siendo hoy en día una de las bebidas más valoradas. Tanto es así que cuenta con festivales propios, como el Val Miñor Fest.

Su novena edición, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto, promete un fin de semana repleto de propuestas: más de 100 tipos de cervezas artesanas y un completo programa de actividades para todos los públicos. "Contaremos con cerveceros llegados de Galicia y Madrid", informa la organización del evento.

En este 2025, el Val Miñor Fest cambia de ubicación. Esta nueva edición estará ubicada en el Esteiro da Foz, un lugar privilegiado que ofrece vistas inigualables al río y un entorno natural que aporta un escenario único para este tipo de eventos.

El Val Miñor Fest es un festival que tiene como principal objetivo fusionar la cerveza con la comida de calle, creando así un espacio cultural diferente. La IX edición tendrá lugar los días 14, 15, 16 y 17 de agosto en el Esteiro da Foz.

Los asistentes podrán degustar más de 100 tipos de cervezas artesanas diferentes a lo largo de los 4 días, además de participar en talleres infantiles. También habrá 8 foodtrucks con hamburguesas, crepes y gofres, churrasco, y comida mexicana y venezolana.

A continuación, te detallamos la programación completa del Val Miñor 2025:

Jueves, 14 de agosto

A las 19:00 horas: Inauguración del festival

A las 22:00 horas: Actuación de Sálvora

A las 00:30 horas: Cierre del festival

Viernes, 15 de agosto

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión Beer-Mú

A las 22:00 horas: Concierto del grupo De Vacas

A las 01:00 horas: Cierre del festival

Sábado, 16 de agosto

A las 13:00 horas: Apertura del festival

A las 14:00 horas: Sesión Beer-Mú

A las 19:00 horas: Taller infantil de creación de chapas

A las 20:00 horas: Concierto de The Known Strangers

A las 22:30 horas: Concierto de Plan de Fuga

A las 01:00 horas: Cierre del festival

Domingo, 17 de agosto