Olvídate de Sanxenxo: Portonovo celebra su semana grande con música, tradición y perros disfrazados

Siempre a la sombra del brillo de Sanxenxo, la capital municipal, la encantadora localidad de Portonovo celebrará del 14 al 18 de agosto su semana de fiestas dedicada oficialmente a San Roque, pero en la que cada día se aprovecha para una conmemoración a orillas de las Ría de Pontevedra.

Este año se extenderá del 14 al 18 de agosto y estará dedicada a diferentes celebraciones populares: el Día do Mariñeiro, Santa María de Adina, San Roque, O Carme y el Día do Can. Este último día, el lunes 18, tendrá un desfile de perros disfrazados.

El programa arrancará el jueves 14 de agosto con el Día do Mariñeiro, con pasacalles a cargo de Os Gatiños y Lembranzas, una sardiñada popular en la Lonxa, y actuaciones musicales como las de Nelson Quinteiro y el grupo Portonovo Canta e Cantos de Taberna de Soalleira. La jornada concluirá con una gran verbena nocturna con Magos y DJ Paco Vulkano.

El viernes 15 se celebrará el Día de Santa María de Adina, con misa en su honor cantada por la Coral Polifónica Santa María de Adina, procesión y música a cargo de la Banda de Música de Castrelo. La verbena nocturna estará animada por Grupo Arena y Conductores Suicidas, con tributo a Joaquín Sabina.

Cartel de las fiestas de Portonovo (Sanxenxo)

Fuegos artificiales por San Roque

El sábado 16 será el turno del Día de San Roque, con pasacalles, misa en la Capela de Santa Catalina y un emotivo Encontro de Imaxes acompañado de música. La Banda de Música de Sanxenxo ofrecerá un concierto en el Campo de San Roque. Por la noche, actuarán Capitol y Stereo, con fuegos artificiales a medianoche.

El domingo 17 se celebrará el Día do Carme, con pasacalles y el III Memorial Rafael González "Michu", una carrera popular. La Banda de Música de Redondela ofrecerá un concierto y la jornada concluirá con misa, baile y una gran verbena protagonizada por Pili Pampín y Panorama.

El lunes 18 tendrá lugar el original Día do Can, que incluirá pasacalles, música en la Praza Méndez Núñez con El 4º Sentido, juegos populares para todas las edades, un desfile de disfraces de perros y una verbena final a cargo de Kubo y La Ocaband.