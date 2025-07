La fiesta cerca de Pontevedra en la que comer vieiras hasta reventar: se sirven más de 16.000 raciones

Si te encantan las vieiras, este fin de semana tienes una cita muy cerca de Pontevedra. Cambados celebra del 17 al 20 de julio la XXI edición de la Festa da Viera, una cita ya consolidada en el calendario estival gallego.

Este 2025, la Festa da Viera amplía su duración a 4 días, lo que permitirá a vecinos y amantes de la gastronomía disfrutar aún más de este manjar gallego, que se prepara de múltiples formas.

Así será la Festa da Vieira de Cambados

Situada en el Paseo da Calzada, la carpa gastronómica abrirá el jueves 17 de julio a las 20:00 horas y permanecerá activa hasta el domingo, con horario de 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar del 17 al 20 de julio de una propuesta gastronómica que combina tradición e innovación. La previsión de la organización es superar el número de raciones despachadas en la última edición, llegando hasta las 16.000.

En este sentido, la Festa da Vieira de Cambados repetirá las raciones que cosecharon gran éxito en 2024 y que se ofrecerán a precios populares: vieira ao forno (5 euros), vieira crocante con crema de calabaza (5 euros), empanada de vieira (6 euros) y arroz meloso de vieira y volandeira (6 euros).

Vieiras al horno.

La programación de la fiesta incluye también showcooking gratuitos en la plaza de la Casa da Calzada. En estas muestras de cocina, los asistentes disfrutarán de la preparación en directo de varias recetas de vieira.

Las plazas son limitadas y la inscripción debe realizarse en la Oficina de Turismo de Cambados (presencialmente o en el teléfono 986 520 786).

La animación musical será otro de los ejes de la programación. Habrá sesiones vermú y conciertos nocturnos en el escenario del Paseo da Calzada, con propuestas para todos.

Así, la celebración contará con las actuaciones del grupo de gaitas Xironsa, la Fanfarria Furruxa, los grupos A Movida, Take it Easy y Rock and Prol y Carlos Mariano.

A continuación, te detallamos la programación completa de la Festa da Vieira de Cambados:

Jueves, 17 de julio

A las 20:00 horas: Inauguración de la XXI Festa da Vieira de Cambados y actuación del grupo de gaitas Xironsa

De 20:00 a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

A las 22:30 horas: Concierto del grupo A Movida

Viernes, 18 de julio

A las 11:15 horas: Showcooking en la plaza de la Casa da Calzada

De 12:00 a 16:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

A las 13:30 horas: Sesión vermú con Fanfarria Furruxa

De 20:00 a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

Sábado, 19 de julio

A las 11:15 horas: Showcooking en la plaza de la Casa da Calzada

De 12:00 a 16:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

A las 13:30 horas: Sesión vermú con Take it Easy

De 20:00 a 23:00 horas: Degustación en la carpa gastronómica

A las 22:30 horas: Concierto de Rock & Prol

Domingo, 20 de julio