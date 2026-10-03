La aldea de 117 habitantes más bonita para recorrer a pie su casco histórico declarado Conjunto Histórico Artístico

En Galicia hay muchos municipios que cuentan con diferentes distinciones que ponen en valor su patrimonio cultural, histórico y artístico. Con declaraciones como Conjunto Histórico-Artístico, Bien de Interés Cultural o Patrimonio de la Humanidad, las cuatro provincias gallegas tienen mucho que ofrecer y enseñar a los visitantes.

Una de las aldeas más destacadas en este sentido es Pazos de Arenteiro, en Boborás (Ourense), que puede presumir de ser uno de los núcleos rurales mejor conservados de Galicia declarado Bien de Interés Cultural desde el 17 de agosto de 1973. Destaca por ser el único conjunto histórico-artístico del ámbito rural gallego.

Su esplendor se vivió en el siglo XII

Pazos de Arenteiro J.J. Álvarez vía Concello de Boborás

Pazos de Arenteiro es una pequeña aldea situada en la zona de O Ribeiro, en el municipio de Boborás, donde se unen los ríos Arenteiro y Avia. Destaca por conservar un importante conjunto histórico formado por edificios señoriales, puentes, una iglesia románica y antiguas casas de piedra.

Con sus más de 1.000 años de historia, esta aldea de poco más de 100 habitantes conserva el encanto de sus calles empedradas, soportales y construcciones tradicionales que mantienen el aspecto de una antigua villa medieval. Desde 1973 está reconocida como Conjunto Histórico-Artístico, siendo un caso único dentro del ámbito rural de Galicia.

Entre sus principales monumentos se encuentra la Ponte da Cruz, de origen medieval y con diferentes reformas realizadas entre los siglos XII y XVI. También destaca la Igrexa de San Salvador, un ejemplo del románico gallego del siglo XIII. La aldea cuenta además con varios pazos y casonas construidos entre los siglos XVI y XVIII, como el Pazo da Encomenda.

"El esplendor de la aldea llega en el siglo XII, gracias a la Orden del Santo Sepulcro, y en 1542 por la Encomendada de San Xoán de Jerusalén. Agente dinamizador, este último, promovió sobre todo la elaboración y comercialización del vino hasta el siglo XVI", indican desde Turismo Ourense.

El patrimonio histórico de la aldea

Ponte do Santo Sepulcro boboras.gal

Pazos de Arenteiro conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico, con iglesias, pazos, casas tradicionales y puentes que reflejan la historia de la aldea.

Uno de los edificios más destacados es la Igrexa de San Salvador, de estilo románico con algunos elementos góticos. Su fachada presenta una decoración muy cuidada y en su interior conserva el retablo de los Aroúxeles do Mestre Sobrado e a Virxe do Leite, del siglo XVI.

Además, en la aldea también se conservan varias casas tradicionales, como la Casa do Palenque y la Casa do Penedo, antiguo domicilio del Inquisidor de Santiago. En cuanto a los puentes, destacan el Puente de la Cruz, del que solo se conserva un arco completo, y el del Santo Sepulcro de origen medieval.

Ponte da Cruz boboras.gal

Entre las construcciones señoriales destaca el Pazo de Arriba, reconocible por su escudo de armas, sus cuatro chimeneas y su tejado a cuatro aguas. También es de gran importancia el Pazo de los Feijóo, iniciado en 1553 y posteriormente ampliado, y el Pazo de Doña Elisa, construido alrededor de un patio privado.