La playa paradisíaca con aguas turquesas ideal para despedir agosto: "Perfecta para quienes buscan comodidad"

Destaca por la tranquilidad de sus aguas y su cercanía al casco urbano de la ciudad Concello de Marín

Aunque todavía queda mucho verano por delante, septiembre está cada vez más cerca. Mientras algunos ya han disfrutado de sus vacaciones, otros esperan a la recta final de agosto para hacer las maletas y descansar unos días.

Entre los destinos estrella de esta época del año se encuentran las Rías Baixas. En esta zona, algunas playas destacan especialmente por sus paisajes y la calidad de sus aguas. Es el caso de Portocelo, en Marín (Pontevedra).

Ideal para los últimos días de agosto

La playa de Portocelo se ha ganado un lugar destacado entre los arenales más atractivos de las Rías Baixas gracias a sus aguas tranquilas y de un intenso color azul turquesa. "Muy tranquila, ideal para ir con niños", asegura un usuario en Google.

Ostenta la Bandera Azul y, además, se encuentra a pocos minutos del casco urbano de Marín. La playa dispone de diversos servicios adaptados, como una rampa de acceso, sillas de baño adaptadas y personal de apoyo, lo que facilita el acceso a personas con movilidad reducida.

Asimismo, cuenta con duchas y aseos, mientras que en sus inmediaciones, a menos de 500 metros, hay varios establecimientos hosteleros. También dispone de una zona de merendero para quienes prefieran llevar la comida de casa.

"Una playa perfecta para quienes buscan mar, comodidad y buen ambiente sin alejarse del centro", señalan fuentes municipales. Una valoración que coincide con la de otros usuarios:

"Playa limpia y tranquila. Tiene duchas y aparcamiento, aunque pequeño"; "Arena fina, aguas bastante tranquilas y buen acceso. Ideal para ir en familia o simplemente relajarse un rato sin mucho bullicio"; "Atardeceres espectaculares".

Aquapark flotante de la playa de Mogor. Concello de Marín

La playa de Portocelo está conectada con la de Mogor a través de un agradable paseo bajo pinos y eucaliptos. En ella, los niños pueden divertirse en un parque acuático hinchable con diferentes estructuras para trepar, saltar y zambullirse en el agua.

Abre todos los días de la semana, en horario de 11:30 a 20:30 horas, y el precio de la entrada varía en función del tiempo que los usuarios permanezcan en las instalaciones. La hora tiene un precio de 14 euros por persona, mientras que pasar el día completo cuesta 40 euros.