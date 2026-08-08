La playa a los pies de un acantilado ideal para visitar antes de que acabe el verano: 350 metros de paraíso

La costa de Galicia alberga calas y playas súper bonitas, auténticos rincones paradisíacos donde disfrutar de un día de verano, ya sea contemplando el horizonte, paseando por la orilla o dándose un refrescante baño en sus aguas cristalinas.

Entre las visitas imprescindibles de la temporada estival destaca la playa de Paxariñas, situada en Sanxenxo (Pontevedra). Con una longitud de 350 metros, este arenal de arena fina y suave se caracteriza por sus aguas transparentes y perfectas para disfrutar de un baño en pleno corazón de Rías Baixas.

A los pies de un acantilado

Playa de Paxariñas, en Sanxenxo (Pontevedra) Turismo de Sanxenxo

Si estás buscando un destino para aprovechar lo que resta de verano, la playa de Paxariñas, en Sanxenxo (Pontevedra), es una visita obligada de la costa gallega. Este arenal de las Rías Baixas es un lugar muy especial gracias a su entorno natural increíble con aguas cristalinas y un ambiente tranquilo, perfecto para desconectar junto al mar.

Con una longitud de unos 350 metros, Paxariñas está resguardada por acantilados y orientada hacia el suroeste, por lo que está muy protegida de los vientos del norte y es especialmente agradable durante la época estival, sin molestias por la arena o el frío a causa del aire.

Su arena blanca y fina es perfecta para tomar el sol o pasear por la orilla, mientras que sus aguas cristalinas son ideales para darse un buen baño refrescante, de manera que se presenta como una oportunidad perfecta para un día de verano en el que las temperaturas son elevadas. Por no hablar de lo bonito que es el atardecer desde la arena.

Atardecer desde la playa de Paxariñas, en Sanxenxo (Pontevedra) Turismo de Sanxenxo

Aunque en los alrededores hay campings, hoteles y otros servicios, su entorno conserva buena parte de su esencia y encanto natural, siendo la vegetación y el paisaje sus grandes protagonistas.

Es un destino perfecto si eres de las personas que prefieren estar en una playa cómoda y tranquila, lejos de otros arenales más masificados o concurridos de la zona, y más teniendo en cuenta que se sitúa en Sanxenxo, uno de los municipios más turísticos de Galicia.

Sendero azul Paxariñas-Montalvo, en Sanxenxo (Pontevedra) Turismo de Sanxenxo

Además, si te gusta conocer y explorar los alrededores, puedes continuar el sendero Paxariñas-Montalvo, catalogado como Sendero Azul, hasta llegar a su vecina playa de Montalvo, otro de los grandes arenales de las Rías Baixas. Durante el paseo te sorprenderán las bonitas vistas del Atlántico y la belleza del litoral gallego.