El pueblo medieval perfecto para visitar en primavera: 200 habitantes y presidido por una torre de 19 metros del siglo X

Galicia cuenta con municipios y parroquias que, aunque a menudo pasan desapercibidos, merecen una visita al menos una vez en la vida. Sus singularidades, peculiaridades e historia los convierten en lugares únicos y llenos de encanto.

Uno de ellos es Vilanova dos Infantes, una pequeña parroquia perteneciente al municipio de Celanova (Ourense). Con menos de 200 habitantes, constituye uno de los Conjuntos Históricos más singulares de la provincia de Ourense, destacando por su rico patrimonio, su trazado tradicional y el legado histórico que conserva entre sus calles.

La torre medieval de 19 metros de altura

Plaza de Vilanova dos Infantes con la Torre al fondo Turismo de Galicia

Vilanova dos Infantes es una pequeña parroquia del municipio de Celanova, que hasta 1927 fue ayuntamiento independiente. Asentada en lo alto de una colina, fue el lugar estratégico elegido por los padres de San Rosendo: el Conde Gutierre Menéndez, para establecer su palacio; y Santa Ilduara, para fundar un monasterio donde retirarse cuando fuese viuda.

La principal joya patrimonial de Vilanova dos Infantes es su imponente torre medieval, símbolo de una villa con profundas raíces históricas. Situada a pocos kilómetros de Celanova, en el punto más elevado del núcleo urbano de la parroquia, es el único elemento que se conserva en buen estado del antiguo castillo que protegía la localidad.

Bien de Interés Cultural desde 1994, es de planta cuadrada, con más de nueve metros de lado y muros de dos metros de grosor, y una altura de 19 metros. Levantada en el siglo X, la fortaleza desempeñó un papel destacado durante siglos y fue escenario de numerosos conflictos hasta su destrucción parcial durante las Revueltas Irmandiñas del siglo XV.

Hórreos y Torre de Vilanova dos Infantes Turismo de Galicia

Reconstruida posteriormente, la torre ha tenido distintos usos a lo largo de su historia, llegando a funcionar como sede municipal durante buena parte de la época contemporánea. En la actualidad, se ha transformado en un espacio cultural para conocer la historia y las tradiciones de la comarca.

Desde su privilegiada ubicación, domina las calles estrechas y empedradas que conservan el carácter medieval de la villa, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos y culturales de este singular rincón de Ourense.

Un castro a 732 metros de altitud

Yacimiento arqueológico de Castromao, en Ourense.jpg Turismo de Ourense

El Castro de Castromao, situado en un monte sobre el lugar de Santa María de Castromao, con 732 metros de altitud, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Galicia para comprender la cultura castreña.

Las excavaciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han permitido descubrir más de 70 estructuras, además de elementos defensivos, tales como la muralla o muros de contención, e incluso parte de una calle enlosada.

Su ocupación data de la Edad de Hierro, entre los siglos VI-V a.C., hasta el siglo II d.C. En cambio, las zonas inferiores muestran una marcada influencia romana, especialmente durante los siglos I y II de nuestra era.

Está rodeado por una muralla de aproximadamente 485 metros de perímetro, y alcanza una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, con un eje máximo de 150 metros.

Entre los hallazgos más destacados sobresalen el trisquel calado de Castromao, la tabula, la figura zoomorfa, o el tesorillo de monedas del siglo I. Estas piezas se conservan actualmente en el Museo Arqueológico Provincial.