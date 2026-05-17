La pequeña isla deshabitada de España a la que no puedes acudir sin autorización: un paraíso natural de 9 hectáreas

El litoral gallego alberga lugares que son una absoluta fantasía. Desde municipios costeros con casas que se asoman al mar hasta pequeñas islas paradisíacas, habitadas o no, que son un oasis de paz digno de descubrir y de visitar.

Una de estas pequeñas islas deshabitadas, que incluso necesitas disponer de autorización para poder visitarla, es el Illote Guidoiro Areoso, situado en la ría de Arousa. Se trata de un auténtico paraíso natural de 9 hectáreas de superficie que es hogar de flora y fauna protegidas.

Una auténtica maravilla natural gallega

Illote Guidoiro Areoso, en A Illa de Arousa (Pontevedra) Islote Areoso

El islote de Areoso es uno de los rincones más sorprendentes de las Rías Baixas. Perteneciente a la Illa de Arousa (Pontevedra), este pequeño paraíso destaca por sus aguas transparentes de color turquesa, su arena blanca y la tranquilidad que transmite nada más llegar.

Aunque solo tiene 9 hectáreas de superficie, su paisaje parece sacado de un cuento de magia, motivo por el que muchos lo conocen como el "Caribe gallego".

"El punto más alto de Areoso alcanza los 9 metros sobre el nivel del mar. Además, el largo de norte a sur es de 600 metros y el punto más ancho tiene una distancia de 200 metros", indican desde la web de Islote Areoso.

Illote Guidoiro Areoso, hogar de flora y fauna protegidas Islote Areoso

La zona más impresionante es la parte norte, donde se extiende una gran área de dunas que forma una playa espectacular que da la oportunidad de disfrutar de un entorno natural casi intacto. Además, Areoso es refugio de aves y flora protegidas, por lo que tiene un gran valor ecológico.

Sin embargo, no solo destaca por su belleza natural. En la parte sur del islote se encuentra uno de sus mayores tesoros: varios restos megalíticos de miles de años de antigüedad. Cuenta con hasta 5 construcciones megalíticas, aunque debido al paso del tiempo algunas de ellas están prácticamente destruidas.

Dolmen en el Islote Areoso Shutterstock

Sobresale la conocida Mámoa 4, un dolmen muy bien conservado que demuestra que este lugar ya estaba habitado en tiempos prehistóricos. "Teniendo en cuenta sus características, estas son construcciones que se sitúan en el Neolítico (4500-2000 a.C.)", informan desde la web oficial.

Los arqueólogos encontraron también piezas de cerámica y restos funerarios de la Edad de Bronce, convirtiendo a Areoso en uno de los yacimientos costeros más importantes de Galicia.

Cómo visitar el Illote Guidoiro Areoso

Para visitar el islote de Areoso es obligatorio solicitar permiso previo para desembarcar en él.

Las plazas son limitadas y se organizan en tres franjas horarias: desde el amanecer hasta las 13:00 horas, desde las 13:00 horas hasta las 17:00 horas, y desde las 17:00 horas hasta el atardecer.

Además, ten en cuenta que los permisos son personales e intransferibles, por lo que no puedes darle tu pase a otra persona. También se debe indicar cómo se va a acceder al islote, ya que la normativa también diferencia entre acceder en una embarcación a motor, sin motor o solo fondeo.

Con estas medidas, se pretende conservar el islote, su fauna y los restos arqueológicos, por lo que es esencial que toda persona que lo visite cumpla las normas para que no pierda su esencia.