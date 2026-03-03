La ruta de senderismo más fácil que te lleva a una preciosa cascada con un salto de agua de 15 metros

Los planes al aire libre se multiplican con la llegada del buen tiempo. En este contexto, el senderismo se consolida como una de las actividades más demandadas durante esta época del año, con múltiples opciones de ruta en las cuatro provincias gallegas.

El paisaje gallego tiene en el agua su elemento principal. Esta presencia constante se refleja en el mar, en los manantiales de propiedades mineromedicinales y en los ríos, con cascadas tan impresionantes como la ubicada en Escuadro, en Silleda (Pontevedra).

Un lugar perfecto para desconectar y relajarse

Cascada de Férveda, en Escuadro (Pontevedra) Turismo de Galicia

Para los amantes del senderismo, Galicia es el destino perfecto para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Entre sus principales atractivos destacan parques naturales, miradores desde las alturas y rincones tan especiales como la cascada de Férveda.

La parroquia de San Salvador de Escuadro, de apenas 400 habitantes, alberga entre sus límites una bonita cascada con un salto de agua de 15 metros y otro de 4 perteneciente al cauce del río Férveda-Escuadro, afluente del Toxa.

Se trata de un enclave de alto valor paisajístico que forma parte de las Brañas de Xestoso, un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y a él se puede llegar a través de una ruta de senderismo de alrededor de 2,7 kilómetros de distancia.

El recorrido es lineal, es decir, se realiza de ida y vuelta por el mismo trazado, que comienza en la parroquia de Escuadro, en el conocido Muíño de Varela, y finaliza al pie de la ferveza de Férveda. La dificultad es baja, salvo en los últimos 200 metros de ascenso junto a la cascada, y la duración aproximada es de 1 hora.

Así, se trata de una ruta ideal para contemplar un fin de semana cualquiera. Es apta para niños, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia, además de ofrecer un paisaje de una belleza extraordinaria.

En invierno, es un momento excelente para contemplar la fervenza de Férveda en todo su esplendor tras las lluvias, mientras que en verano se convierte en un lugar perfecto para refrescarse tras la caminata.

Un bosque de ribera con árboles autóctonos como robles, castaños, alisos, abedules, sauces y fresnos acompaña a los senderistas durante el paseo. En cuanto a la fauna, con un poco de suerte, es posible observar cuervos, libélulas, truchas comunes, gorriones y golondrinas, entre otros animales.

El camino, además, permite observar de cerca un antiguo lavadero comunitario del año 1952 y algunos molinos, como lo de Herdeiros, Bataneiro, Outeiro y Varela. Se recomienda calzado y ropa cómoda, y llevar una botella de agua, ya que no hay fuentes.

Cómo llegar al punto de inicio de la ruta

El sendero está situado en la parroquia de Escuadro. Se accede tanto desde la carretera N-525 como desde la N-640 en Senra. Como referencia, el punto de encuentro estaría situado en la iglesia de San Salvador, y desde allí al conocido como Muíño de Varela.