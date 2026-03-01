El pueblo medieval más bonito está declarado Conjunto Histórico-Artístico: a orillas del río y con calles empedradas

Galicia cuenta con una gran diversidad de municipios que no solo destacan por su belleza natural, sino también por su legado histórico. Muchos de ellos conservan cascos antiguos, edificios y espacios de gran valor, lo que les ha valido ser declarados Conjunto Histórico-Artístico.

Uno de estos lugares es Allariz (Ourense), un encantador pueblo medieval de poco más de 6.000 habitantes según el INE en 2024. Pasear por su casco histórico es como viajar en el tiempo: calles empedradas, plazas con encanto y un barrio judío que refleja su riqueza cultural, recorrido perfecto para terminar caminando por la orilla del río Arnoia.

Historia, cultura y naturaleza

Vista general de Allariz, Ourense Shutterstock

Allariz, situado en la comarca de Allariz-Maceda y asentada a orillas del río Arnoia, es uno de los pueblos con más encanto de Galicia y una visita casi obligada para quienes disfrutan de viajes a lugares con mucha historia, cultura y belleza natural.

Esta villa medieval fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1971. A raíz de ello, "el casco histórico de Allariz sufrió la remodelación y rehabilitación merecedora del Premio Europeo de Urbanismo. Viviendas remodeladas y otra vez habitadas, espacios públicos y comerciales que acogen a vecinos y vecinas y a visitantes que recorren, diariamente, sus calles", indican desde el concello.

Uno de los grandes tesoros de Allariz es su casco histórico medieval, cuidado y peatonal, ideal para disfrutar de un paseo y maravillarte con cada rincón. Sus calles empedradas, sus casas de piedra perfectamente restauradas y sus plazas lo convierten en uno de los cascos históricos más especiales de Galicia.

Casco histórico de Allariz Shutterstock

Puedes visitar iglesias como Santiago, San Bieito o Santo Estevo y acercarte a la Plaza Mayor, que es el corazón del pueblo. Allariz tuvo gran importancia en la Edad Media -llegó a ser reconocida como "la llave del Reino de Galicia"- y ese pasado se nota.

También es esencial visitar el Real Monasterio de Santa Clara, fundado en el siglo XIII. No puedes terminar la ruta sin ver los restos de la antigua muralla y su Barrio Judío, además de subir al Monte do Castelo para disfrutar de las mejores vistas de la localidad. En este lugar se encontraba la antigua fortaleza.

Otro imprescindible es A Ponte de Vilanova, uno de los símbolos de la villa. Cruzarlo es casi obligatorio para disfrutar de las vistas del río Arnoia y del perfil del casco antiguo. Es de origen románico, del S. XII, y fue uno de los más importantes accesos a la villa, defendido por los Caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalem.

A Ponte de Vilanova y el río Arnoia Shutterstock

Precisamente el río es otro de los motivos para visitar Allariz: el río Arnoia es el segundo afluente más importante del Miño, después del Sil. El paseo fluvial está muy cuidado, es perfecto para caminar, ir con niños o simplemente sentarse a desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Por último, no puedes marcharte de Allariz sin visitar el Conjunto Arqueológico-histórico de Armea, uno de los más importantes de la zona, compuesto por el castro de Armea, el Forno da Santa y la basílica inacabada de la Ascensión.

Restos de Armea allariz.gal

En el castro da Atalaia de Armea, situado en el monte das Casarellas, se encuentran diversos yacimientos que reflejan la evolución de los asentamientos en el municipio, destacando como una de las ciudades galaico-romanas más relevantes.

Los museos y fiestas populares de Allariz

Museo Galego do Xoguete en Allariz Turismo de Galicia

Allariz tiene un toque diferente gracias a sus pequeños museos, como el museo Galego do Xoguete, el museo da Moda de Allariz, el museo do Coiro de Allariz, la Casa-Museo Vicente Risco, el museo de Arte Sacra de Santa Clara y el Molino do Burato.

Si tienes la suerte de visitar la villa cuando se celebre alguna fiesta popular, no tengas duda de que vivirás una experiencia irrepetible, pues Allariz cuenta con multitud de fiestas locales, gastronómicas, culturales y de interés turístico, así como eventos deportivos.

Destacan la Festa do Boi, la Semana Santa ao Vivo, Festas de San Bieito, Festa da Empanada, Feira Artesá - Arte de man y la Feira de Outono.