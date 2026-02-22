Un paraíso a solo 1 hora de Vigo: rutas sobre el mar con vistas increíbles y un precioso casco histórico

A veces nos apetece organizar una pequeña excursión fuera de Galicia sin tener que dedicar mucho tiempo al transporte. En ese sentido, explorar los distintos destinos del norte de Portugal es siempre una opción excelente para los gallegos, ya que la cercanía con el país luso nos permite realizar escapadas cómodas y rápidas.

Uno de esos rincones del norte de Portugal que merece la pena visitar es Viana do Castelo, un municipio que reúne todo lo necesario para disfrutar de una experiencia completa: belleza natural y un precioso patrimonio histórico. Aunque puedes conocer lo esencial en poco tiempo, lo más recomendable es dedicarle un par de días.

La belleza de Viana do Castelo

Viana do Castelo Santuario de Santa Luzia, en Viana do Castelo (Portugal)

Viana do Castelo es una de las ciudades más bonitas del norte de Portugal y, por lo tanto, una de las mejores opciones para organizar una escapada a un paso de Vigo. Aquí los paisajes del río Miño se mezclan con las vistas increíbles del Atlántico, y con playas y rutas de senderismo que impresionan.

En el centro histórico de Viana do Castelo puedes encontrarte varias joyas patrimoniales entre sus calles empedradas a las que dedicarles tu tiempo. Palacetes del siglo XVII, el magnífico Santuário de Santa Luzia en lo alto de una colina, la catedral gótica o las ruinas de Citânia Santa Luzia, son solo algunos de los lugares que no puedes perderte.

Además de su encanto arquitectónico, aquí también tienes la oportunidad de explorar las playas vírgenes de la Costa Verde y las increíbles y verdes colinas del Miño. Sin duda, una excelente opción para descubrir el norte de Portugal sin necesidad de ir a zonas mucho más masificadas.

Sus atractivos arquitectónicos

Praça da República de Viana do Castelo Shutterstock

Para visitar las mayores joyas patrimoniales de Viana do Castelo es recomendable partir de su casco histórico, desde el que partir a los diferentes monumentos, tales como iglesias y santuarios.

Entre sus principales atractivos destacan el Santuario de Santa Luzia, una iglesia del siglo XX que debes visitar sí o sí y desde la que podrás observar una de las panorámicas más espectaculares de todo Portugal.

La construcción de este templo dedicado a santa Lucía y al Sagrado Corazón de Jesús, y cuyo estilo arquitectónico es de inspiración románico-bizantino, comenzó en 1904 y no concluyó hasta 1959. Sus imponentes rosetones son los más grandes de la Península Ibérica y los segundos más grandes de Europa.

La Praça de la República es el corazón del municipio, rodeada de edificios históricos, calles empedradas y la iglesia Santa Casa da Misericórdia con un impresionante interior. Como es obvio, no puedes marcharte sin visitar su catedral gótica y alucinar con sus dos grandes torres coronadas y su precioso portal gótico.

Playas vírgenes y senderismo

Praia do Cabedelo Shutterstock

Las playas de esta zona destacan por su valor patrimonial, natural y paisajístico, muchas de ellas con el prestigioso distintivo de Bandera Azul. Entre las más conocidas se encuentra Playa do Cabedelo, ideal para practicar kitesurf.

También merece la pena visitar Playa de Afife, Playa de Arda, Playa de Paçô, Playa de Carreço, Playa Norte, Playa Amorosa y Playa de Castelo do Neiva.

Si te gustan las rutas con vistas al Atlántico, la Ruta de la Playa de Cabedelo es perfecta: comienza en la orilla del río Lima, y es corta y muy agradable para disfrutar del entorno. Si eres amante de la naturaleza, también hay rutas que permiten perderse entre su naturaleza. Solo tienes que elegir la que mejor se adapta a tus intereses.