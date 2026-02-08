La isla gallega deshabitada desde 1910 que esconde el bosque de laureles más grande de Europa

Una impresionante costa salada, paisajes verdes con miradores de infarto, un patrimonio cultural único... Galicia es, sin duda, un lugar mágico. Situada al noroeste de la Península ibérica, esta región esconde enclaves tan sorprendentes como un bosque de laureles flotante.

El laurel es una planta muy común en el litoral de Galicia. De hecho, la isla de Cortegada, en la ría de Arousa, alberga un denso bosque que lo convierte no solo en el más grande de España, sino también de toda Europa, con cientos de ejemplares.

Galicia alberga el bosque de laureles más grande de Europa

Isla de Cortegada. Turismo Rías Baixas.

Muy próxima a Carril, la isla de Cortegada pertenece al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Además de esconder un pueblo fantasma y una ermita que se desmorona, el principal atractivo es el inmenso bosque verde de laureles.

Para encontrar explicación a la propagación del laurel en la isla de Cortegada nos tenemos que remontar años atrás en la historia, cuando las fincas de cultivo estaban separadas por setos de esta especie.

Tras el abandono, los laureles aprovecharon las condiciones de la tierra y el entorno para crecer. Algunos ejemplares centenarios alcanzan alturas sorprendentes, completando robles, sauces, avellanos y otras especies este rico ecosistema.

A día de hoy, el bosque de laurel ocupa varias de las más de 190 hectáreas que conforman este territorio insular, junto con As Malveiras, Briñas y el islote de O Con. La enorme riqueza biológica también ha permitido la proliferación de setas, aves, herbas de namorar, lagartos, jabalíes, etc.

Otro de los aspectos de interés de la isla de Cortegada tiene que ver con su historia, ya que, a pesar del paso del tiempo, todavía pueden verse las huellas de la pequeña aldea que la habitó hasta 1910, año en el que fue cedida a Alfonso XIII.

Además, llama la atención la ermita de la Virgen de los Milagros, conocida desde tiempos romanos y reconstruida posteriormente en el siglo XVIII. En la historia más reciente aparece el heredero Juan de Borbón, quien intentó venderla para proyectos inmobiliarios de lujo, pero gracias a la movilización de grupos sociales no fue posible.

Desde 2002, la isla de Cortegada forma parte del Parque Natural Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

La Isla de Cortegada, en la Ría de Arousa

Su clima es digno de mención, ya que, gracias a su carácter oceánico, permite disfrutar de veranos cálidos e inviernos templados y frescos. Su elevación máxima ronda los seis metros, lo que favorece la presencia de abundante agua en todo el terreno, con pequeños arroyos, estanques y charcos.

Cómo visitar la isla de Cortegada

La isla de Cortegada ofrece dos rutas circulares muy sencillas que parten junto a las ruinas de la ermita de la Virgen de los Milagros. El primer sendero rodea toda la isla, mientras que la segunda lo hace hasta la mitad y después la atraviesa por el centro, lo que permite visitar el interior del bosque de laureles.

Para disfrutar al máximo, una buena idea es contratar el traslado a la isla y la ruta guiada con algunas de las empresas locales que prestan estos servicios.

En cualquier caso, a la isla de Cortegada solo se puede acceder en barco o en kayak. Los traslados en barco parten del puerto de Carril u otros puertos cercanos, como Vilagarcía de Arousa o Illa de Arousa. Por otro lado, la ruta en kayak es una opción para los aventureros que quieran navegar por las aguas de la desembocadura del río Ulla.