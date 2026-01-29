Fecha confirmada: regresa a Galicia el histórico 'Expreso Rías Baixas' con tickets a la venta muy pronto

Hasta no hace mucho, viajar en tren era una experiencia mucho más completa. Además de recorrer cientos de kilómetros, también era habitual dormir y comer a bordo, ya que las distancias, evidentemente, no se cubrían en tan poco tiempo como hoy en día.

Los trenes que por aquel entonces recorrían la Península ibérica contaban con coches cama, una cuidadosa decoración y otros detalles para hacer la experiencia más agradable. Lejos de ser un recuerdo del pasado, la Asociación de Amigos del Ferrocarril en Madrid (AAFM) sigue ofreciendo este tipo de experiencias a través de viajes puntuales.

Un viaje de 3 días a bordo del Tren de los 80

Tren de los 80 AAFM

¿Quieres vivir la experiencia de viajar a bordo en un tren histórico? ¿Quieres sentir lo que es viajar en el Tren de los 80 con un trayecto que va desde Madrid hasta Vigo? Hay buenas noticias para ti.

Ya es oficial: regresa a Galicia el histórico 'Expreso Rías Baixas', con tickets a la venta muy pronto. El viaje está previsto para el verano, en concreto los días 3, 4 y 5 de julio, con un itinerario que discurre por algunos de los paisajes más representativos de nuestra geografía.

El tren que durante años unió Galicia con Madrid volverá este verano a recorrer las vías gallegas, tras el éxito cosechado en la experiencia del año pasado. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid hizo pública la noticia hace apenas unos días, aunque por el momento aún no se han dado a conocer todos los detalles.

El viaje partirá desde la estación de Chamartín y contará con una parada en León, donde los viajeros podrán conocer la Catedral, el Barrio Húmedo, la Casa Botines o la Plaza del Grano. Desde allí, el tren continuará su recorrido hasta la ciudad de Vigo.

Interior del Tren de los 80 AAFM

El itinerario, de tres días de duración, permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa a bordo del mítico Tren de los 80. Aunque por el momento no se ha facilitado información oficial sobre el precio de esta edición, el año pasado las tarifas oscilaron entre los 75,75 y los 105,90 euros, en función de la clase elegida.

El precio incluía el viaje de ida y vuelta a bordo de un tren histórico, con servicio de cafetería durante el trayecto, billete conmemorativo y el seguro obligatorio de viajeros. Asimismo, se ofrecían descuentos especiales para los socios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid.

En cuanto al itinerario, el tren partió desde Madrid por la tarde, realizando paradas hasta Valladolid para la subida de viajeros, con destino León. Al día siguiente, el tren continuó la marcha con visitas a Brañuelas y Monforte de Lemos, para llegar por la tarde a Vigo.

Así, los viajeros pudieron disfrutar de una jornada completa en la ciudad olívica, para dar un largo paseo o disfrutar de sus playas, ya que el tren no emprendió el viaje de regreso hasta la hora de comer.

La experiencia de viajar en el histórico Tren de los 80 es organizada íntegramente por la AAFM, entidad sin ánimo de lucro que pone en valor y a disposición de la sociedad, vehículos ferroviarios históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), constituyendo un museo del ferrocarril rodante.